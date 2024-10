Un día como HOY sale ‘Atom Heart Mother’ de Pink Floyd; efemérides del 2 de octubre

Archivado en: •

A lo largo de la historia, este día ha sido testigo de nacimientos, lanzamientos de álbumes y eventos que han dejado una huella imborrable en la música. El 2 de octubre es una fecha marcada en el calendario de todo fanático del rock, le contamos algunos de los momentos más significativos que tuvieron lugar un día como hoy.

‘Atom Heart Mother’, el quinto álbum de estudio de Pink Floyd, vio la luz el 2 de octubre de 1970. Esta obra, según algunos críticos de la época, marcó una transición a sonidos más sinfónicos y progresivos. Si bien algunos elogiaron su ambición y experimentación, otros lo consideraron un alejamiento del sonido más psicodélico de sus trabajos anteriores.

A pesar de no alcanzar el mismo nivel de popularidad comercial que álbumes posteriores como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Atom Heart Mothe’ es considerado un hecho importante en la discografía de la banda y ha adquirido un estatus de culto entre los seguidores más fieles de Pink Floyd.

Este mismo día, pero de 1995, Oasis publica su segundo álbum ‘What’s the Story Morning Glory’. Este disco los consolidó como una de las bandas más importantes de la década de los 90 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial gracias a himnos como ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back in Anger’.

También, el álbum ‘The X Factor’ de Iron Maiden marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda. Lanzado en 1995, este disco significó el debut de Blaze Bayley como vocalista, reemplazando a Bruce Dickinson.

Otras efemérides:

• El 2 de octubre de 1951, nace en Wallsend, Reino Unido, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Este músico británico fue reconocido por su voz y habilidad con el bajo. Alcanzó la fama mundial como líder de la banda The Police y posteriormente como solista.

• El 2 de octubre de 1971, nace en Las Vegas, Nevada, el reconocido guitarrista James Root de bandas como Slipknot y Stone Sour, Dejó una huella en el metal.

