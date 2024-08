Oasis finalmente regresó y los fans inundaron las redes sociales con memes para celebrarlo

Archivado en: • •

Los hermanos británicos Noel y Liam Gallagher, fundadores del grupo de pop Oasis, anunciaron este martes el reencuentro con una gira en 2025 en el Reino Unido e Irlanda, que empezará en Cardiff, Gales, bajo el título ‘Oasis Live 25’ .

En un muy esperado anuncio, los hermanos de Mánchester, en el norte de Inglaterra, indicaron que harán 14 actuaciones en el Reino Unido, después de que dejaran a un lado sus disputas. La banda, considerada la más importante del Reino Unido de los últimos treinta años, se había separado en 2009 tras una fuerte bronca entre los hermanos durante un festival de música en París.

Le puede interesar: ¡Es oficial! Oasis vuelve del retiro después de más de una década de su separación musical

«Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado», dijo la banda en un comunicado divulgado. Oasis se presentará, además de Cardiff, en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín, que serán los «únicos espectáculos de Oasis en Europa el año que viene», según ha indicado.

El reencuentro arrancará el 4 de julio de 2025 en el estadio del principado de Gales, en Cardiff, mientras que durante ese mes le seguirán otras actuaciones en el parque Heaton de Mánchester y en el estadio de Wembley en Londres.

En agosto también habrá dos presentaciones en Wembley, para seguir después dos en el estadio Murrayfield de Edimburgo y otras dos en el parque Croke de Dublín a mediados de ese mes.

Necesita saber: Los grandes escándalos que protagonizó Oasis como banda; ¿habrá un regreso?

La conjetura sobre el reencuentro empezó el lunes después de que los hermanos avisaran, a través de sus respectivas cuentas de la red social Instagram, que hoy harían un importante anuncio.

Los seguidores del grupo de Mánchester anhelaban desde hace años su regreso de la banda, por lo que luego del anuncio, celebraron la situación por medio de memes a través de redes sociales. Aquí reunimos algunos de los mejores.

Ver también: Esta es la canción más famosa de Oasis, según la IA: la letra es perfecta para dedicar

Fans: “I can’t wait for the Oasis reunion!”

The Gallaghers after two minutes on stage together: pic.twitter.com/XKli5vK3CV

— chris🧼 (@bleachy_chris) August 27, 2024