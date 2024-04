Esta es la canción de Blur que le hubiera gustado escribir a Liam Gallagher; no es Song 2

Archivado en: • •

Blur es una de las agrupaciones más reconocidas en la historia del britpop. En los últimos días, el renombre de esta banda ha vuelto a resonar entre los fanáticos del género, especialmente debido a su presentación en el festival de Coachella.

Cierta parte de la fama de esta banda no solo proviene de sus éxitos, sino también de la gran rivalidad que sostuvieron a finales de los 90 con Oasis.

Esta disputa entre ambas agrupaciones ha sido mencionada en varias ocasiones, no solo por los hermanos Gallagher, sino también por Damon Albarn. Según el vocalista, recibía burlas por parte de integrantes de la banda, especialmente de Noel Gallagher.

Algunos aseguran que esto fue una estrategia para aumentar la popularidad de su grupo; sin embargo, otros explican que Noel sentía cierto desprecio por el estilo de Blur y las diferencias que tenían respecto a lo que consideraba la esencia natural del rock.

Más noticias: Estos son los discos de Blur ordenados de peor a mejor, según la Inteligencia artificial

Este conflicto se amplificó incluso más luego de que en agosto de 1995, ambos decidieran lanzar un sencillo el mismo día. En el caso de Blur, esta disputa fue más notoria, ya que decidieron adelantar su lanzamiento para enfrentarse a los Gallagher.

Finalmente, la disputa tuvo como ganador a Damon, puesto que el éxito de Blur, Country House, superó a Roll With It de Oasis, gracias a sus 270.000 copias vendidas, frente a las 220.000 del otro sencillo.

A pesar de que Albarn en el último tiempo ha mencionado que posee una buena relación con Noel Gallagher. Su hermano Liam fue bastante crítico con la banda en los últimos días, en especial, por su gran éxito ‘Song 2’.

La polémica surgió después de que Albarn mencionara que está en disputa legal con personas ajenas a la banda que afirman haber escrito originalmente la canción y que solicitan créditos.

Más noticias: A Damon Albarn se le ‘saltó la piedra’ con público de Coachella en show de Blur ¿por qué?

Ante este clip, Gallagher en su cuenta de X dejó en claro su opinión sobre dicha canción: «Debes estar mal de la mente para asegurar que escribiste esta canción» posteó el músico.

Gotta be of your box to claim to have written that song absolute TURDOS

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 11, 2024