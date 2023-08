¡Increíble! Damon Albarn habló del rockstar que lo influenció para su nuevo álbum

El grupo británico londinense Blur se tomó una pausa desde 2015 y a finales de 2022 anunciaron su regreso a los escenarios. Iniciaron en el Estadio Wembley y en el Primavera Sound de España, dando como lugar una gira en Sur América y pasando por Colombia el 21 de noviembre de este 2023.

En la más reciente producción del álbum, The Ballad of Darren de Blur, que salió a la venta el 21 de julio de este mismo año, encontramos un total diez canciones, y otro Deluxe con el mismo nombre, pero incluyendo dos canciones más, las cuales son The Swan y The Rabbi.

Según la banda, el proceso creativo para la producción de este disco fue “muy libre”, hasta “llegar a tierra”. Llegando a la experimentación de sonidos y riffs de guitarra que, hasta el mismo Graham Coxon, guitarrista líder Blur, reconoce que exploró los viejos sonidos de la banda, fraseando y encontrando el sonido correcto para este disco.

Asimismo, aclararon para los medios de España que esto “no es un regreso” para la banda, ya que estuvieron inmersos en sus proyectos musicales individualmente, pero sabían que de algún momento iban a regresar como agrupación musical.

Para los integrantes de Blur, este trabajo no les recuerda «a nada de lo anterior», ya que se encontraron con sonidos muy psicóticos «tanto accidentalmente como a propósito».

Dicho álbum pretende exponer la soledad y nostalgia de las amistades del pasado y el presente; de la misma forma, critican la sociedad actual y la melancolía de lo efímero que vivimos en estos tiempos: este es el caso “The Narcissist’, la sexta canción de este disco, donde Damon Albarn declara “la relación cercana entre el narcisismo y actuar, especialmente en estos días”.

¿Cuál fue la influencia que tuvo Turner en Damon?

Damon reveló para el portal Musikexpress del podcast Broken Record, su admiración hacía los Arctic Monkeys, mencionando que dicha agrupación es «la última gran banda de guitarras». Asimismo, destacó el proceso creativo y la funcionalidad y afinidad musical e influencia como banda hasta el día de hoy.

«Actualmente, siento que hay un poco más de emoción en torno a la música de guitarras, y eso jamás puede ser algo malo porque en su momento se había vuelto muy estéril», comentó el líder de Blur.

De igual forma, la banda de Sheffield, Reino Unido, tuvo influencia en Albarn en especial con el vocalista Alex Turner, frente al más reciente álbum de Blur, mencionando: