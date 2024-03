Murió reconocida actriz de cine para adultos; fue encontrada sin vida en su casa

Este 11 de marzo, se conoció la noticia de la muerte de Sophia Leone, una actriz de cine para adultos estadounidense de 26 años. Según las primeras versiones, la mujer fue encontraba “inconsciente” en su apartamento, ubicado en Nuevo México.

En diferentes redes sociales y plataformas digitales, los familiares y amigos de la actriz lamentaron su perdida y enviaron mensajes de solidaridad. Asimismo, recordaron que era una personas muy querida y apreciada por muchos.

“Sophia era una amada hija, hermana, nieta, sobrina y amiga. Tenía un profundo amor por todos los animales, específicamente por sus 3 mascotas. Le gustaba viajar y siempre encontraba maneras de hacer sonreír a todos los que la rodeaban”, escribió el padrastro de Leone, Mike Romero, en una página de GoFundMe creada en memoria de la actriz.

Aunque las razones de su muerte aún son materia de investigación, la agencia de modelaje 101 Modeling, para la cual Sophia trabajaba, aseguró que las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un “robo/homicidio”.

“Nuestros corazones están destrozados por el trágico y prematuro fallecimiento de nuestra querida Sophia LeonE. Un espíritu hermoso que nos tocó a muchos de nosotros. QEPD dulce ángel y sabes cuánto te amamos”, escribió la compañía en redes sociales.

Our hearts are broken by the untimely and tragic passing of our beloved Sophia Leone. A beautiful spirit who touched many of us. RIP sweet angel and know how much we loved you. A gofund me has been started for her family. https://t.co/XrrXzRLEsw

— 101 Modeling (@101ModelingInc) March 9, 2024