La verdad del misterioso cuarto en casa de los Simpson; desaparecía en algunos capítulos

Los Simpson es una de las series más famosas en la historia de la televisión americana y mundial. Esta familia amarilla ha contado con una gran cantidad de temporadas, durante las cuales han entretenido a los televidentes.

Al tratarse de una serie tan extensa, esta producción guarda varias particularidades que han sido comentadas a lo largo de los años.

Una de las más llamativas, claramente es la gran cantidad de predicciones o paralelismos con la realidad que ha logrado acertar esta serie en sus temporadas. Sin embargo, hay incluso particularidades en la casa de Los Simpson.

Un ejemplo de esto se evidenció en redes sociales durante las últimas horas. Una usuaria de X aprovechó un fragmento de un capítulo de Los Simpson para hablar sobre una habitación de la casa de esta familia que se vio en contadas ocasiones.

Este post se llenó rápidamente de comentarios, especialmente por parte de quienes teorizaban respecto a quién le pertenecía este cuarto.

Varios de los fanáticos compartieron incluso planos de esta casa, y además revelaron que a este cuarto se le suele llamar ‘Rumpus Room’, lo que se traduciría como la habitación del lío, o revuelo.

A partir de esto, incluso algunos analizaron la organización de la casa de Los Simpson, y aseguraron que podría tratarse del lugar en donde guardan adornos u otras cosas, al estar al lado del garage.

Finalmente, otros aclararon porque esta habitación es vista en tan pocas ocasiones, y además, explicaron una particularidad que posee la casa de Los Simpson.

Hay algo que es notado por pocos fanáticos de la serie. Esta casa tradicional no guarda una apariencia lineal con los capítulos, es decir, constantemente sufre cambios, aunque sean mínimos.

De hecho, un usuario explicó que esta habitación puede verse desde el patio. Pero, que en ocasiones su ubicación quedaba ‘en el aire’.

Ah, yes. The classic Rumpus Room. The room that always exists whenever the backyard is shown due to the window, yet it’s up in the air any other time.

