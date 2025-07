Juan Fernando Quintero destapa millonaria cifra que le debe América de Cali

El ciclo de Juan Fernando Quintero en América de Cali habría llegado a su fin, y no de la mejor manera. Lo que en principio parecía un fichaje estelar para el primer semestre de la Liga BetPlay 2024, terminó convirtiéndose en una historia de tensiones, incumplimientos y declaraciones que sacuden el entorno del club ‘escarlata’.

Luego de brillar con Racing Club en la Copa Sudamericana, donde fue una de las figuras más destacadas, el talentoso volante colombiano llegó a América como uno de los refuerzos más sonados del mercado. Su llegada generó altas expectativas entre la hinchada y medios deportivos. Sin embargo, el rendimiento colectivo del equipo no estuvo a la altura, ya que América de Cali no logró avanzar a la final del torneo tras quedar eliminado en la fase de cuadrangulares.

JuanFer Quintero destapa millonaria cifra que le debe América de Cali

A pesar de su experiencia y calidad técnica, el paso de Juanfer por el conjunto vallecaucano habría terminado en medio de tensiones contractuales. El jugador reveló públicamente que el club no le cumplió con lo pactado económicamente. En una entrevista concedida al programa Desnúdate con Eva Rey, el mediocampista fue contundente: “América no me pagó durante seis meses, solo algo muy básico, y no era lo que esperaba”.

Pero la polémica no terminó ahí. El futbolista paisa aseguró que la deuda que el club tiene con él asciende a más de dos millones de dólares. Una cifra considerable que ha abierto un nuevo frente de conflicto para la institución, justo cuando busca reorganizarse para afrontar el segundo semestre del campeonato.

Durante la misma conversación con Eva Rey, Quintero también aclaró su situación contractual respecto a un eventual regreso a River Plate: “Fue un pacto, en diciembre hablé con el presidente Diego Milito; en ese momento no iba a ir a River, pero ya pasaron 6 meses”, explicó, dejando abierta la posibilidad de nuevas negociaciones en el futuro.

Por ahora, el futuro de Quintero sigue en el aire, mientras América de Cali intenta pasar la página y enfocarse en su desempeño en la segunda mitad de la Liga BetPlay. La incertidumbre permanece, tanto en lo deportivo como en lo legal.

