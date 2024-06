¿Mito o realidad? Estrella de rock asegura haber inspirado la cerveza Duff de los Simpson

Archivado en: •

Los Simpson es una de las serie más importantes en la historia de la televisión. Este programa ha acompañado a miles de personas alrededor del tiempo, ya sea en sus tiempos libres, o incluso mientras realizan actividades cotidianas.

Una de las marcas más reconocidos dentro de esta producción es Duff, la cerveza que bebe en varias ocasiones Homero.

Pocas personas saben el origen del nombre para esta cerveza. Sin embargo, una estrella del rock se atribuye haber sido la inspiración para los guionistas de Los Simpson.

Duff McKagan y Los Simpson

El bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, se ha atribuido este nombre por años, e incluso asegura haber recibido una llamada para utilizar su nombre en la producción.

Esta confesión habría sido realizada por McKagan en su autobiografía llamada ‘It’s so easy… And other lies’.

Duff es recordado por su capacidad de tocar el bajo, y su voz limpia que acompañó temas exitosos de Guns N’ Roses como ‘So Fine’, o ‘It’s So Easy’.

Pero, uno de los elementos por los cuales McKagan es mencionado por los amantes del rock en la época de los ’80, es su afición por el licor.

Según el propio bajista, en aquella época era reconocido como ‘el rey de la cerveza’. Esto habría dado inspiración a los guionistas para darle su nombre a esta bebida en la serie.

Los productores lo desmintieron

Este mito ha existido por años, lo que ha llevado a que muchos crean esta historia. Sin embargo, en un libro llamado ‘Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons’, Mike Reiss, escritor y participante en la producción de los Simpson, habló sobre esta situación.

De acuerdo con este libro, quien ideó el nombre fue Jay Kogen, e incluso aseguran que McKagan no se vino a su mente en aquel momento.

Duff insiste

A pesar de esto, en una reciente entrevista con ‘Stereogum’, McKagan se mantuvó en su postura, y aseguró que efectivamente, la cerveza Duff lleva este nombre en su honor.

«Yo era Duff, el rey de las cervezas. En 1988, 1989, nuestro management me llamó y me dijo que una caricatura quería usar mi nombre para una cerveza (…) No sabía nada de marcas ni nada de eso, pero el programa despegó. Luego empezaron a vender productos y demás, nunca reclamé nada» dijo el bajista.

Duff McKagan aseguró que negar esto sería sabio para ellos en término de negocios, pero que en términos de tiempo puede confirmar que su historia es real.