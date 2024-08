Matt Groening, creador de Los Simpson, por fin habló sobre las predicciones de la serie

Desde su debut en 1989, Los Simpson no dejan de sorprender a sus fanáticos por sus predicciones. La cantidad de eventos que ha plasmado en sus capitulos y que luego se han hecho realidad ha generado discusiones interminables y teorías en redes sociales.

El pasado 15 de agosto se llevó a cabo el ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’ donde se reunieron varias personalidades de Disney e incluso se habló de los estrenos venideros en los siguientes años.

Allí también estuvo Matt Groening, creador de Los Simpson, quien aprovechó el momento para abordar el tema y revelar lo que hay detrás de su curiosa capacidad de predicción, la cual ha quedado en la serie.

Groening explicó que, contrario a lo que muchos piensan, no tiene la capacidad de ver el futuro, ni es satánico, ni nada por el estilo. De hecho, su secreto es que escriben sus chistes de la manera más irónica y absurda posible.

Para sorpresa de él y del resto de los asistentes, quienes han visto en algún momento la serie o han conocido sus predicciones por medio de redes sociales, es que parece que el mundo se ha vuelto así (absurdo), según sus palabras.

“Hemos hecho tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que eventualmente íbamos a adivinar algo. Siempre escribimos nuestros chistes para que sean lo más absurdos posibles, pero resulta que el mundo es así ahora”, indicó Groening.

“Todo parece hacerse realidad, pero no, no es intencional y dejen de escribir cosas feas sobre mí en Twitter, ¿puede ser? No soy comunista, no soy satanista, no soy masón grado 33, sea lo que sea eso. Es solo diversión sana”, sumó a su intervención.