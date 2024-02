De narrador a mandatario: Eduardo Luis confiesa que le gustaría ser presidente de Colombia

Archivado en: •

Eduardo Luis es uno de los narradores de fútbol más conocidos y son varias las frases que se han vuelto tendencia como “pidan domicilio”. El periodista genera división de opiniones, son varios los que lo quieren, pero también quienes no aguantan sus comentarios.

El periodista se ha vuelto popular por su particular forma de comentar y también porque ha adaptado en sus narraciones canciones imitando lo que hace el argentino Bambino Pons.

En las últimas horas, se volvieron tendencia unas declaraciones del periodista, pues aseguró que quiere ser presidente de Colombia. Eduardo Luis habló con El Espectador y reveló varios aspectos de su vida.

¿Qué dijo?

EL periodista habló sobre política y dijo que es uno de sus sueños, aunque sabe que esto significa una gran dificultad. Comentó que, probablemente como comentarista no va a tener tanta credibilidad.

“Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos. Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad”, aseguró.

Hizo referencia a que la mayoría de los periodistas que se meten a la política se queman, aunque hay algunas excepciones. Sin embargo, aseguró que le gustaría servir a la gente y dijo que es algo que pensaría para un futuro, pues por el momento está enfocado en su trabajo como narrador.

“Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos. Sé que hay excepciones, pero en general la gente no nos cree y los entiendo. No los culpo, pero me gustaría servir. Obvio, uno tiene que hacer el camino, llegará su momento. No es ahora. Estoy enfocado en otras cosas profesionales, pero no niego que me gusta”, comentó.

La canción que lanzó Eduardo Luis

Eduardo Luis tiene un estilo muy particular para narrar partidos y eso es lo que lo destaca en el medio. Por eso, lanzó su propia canción en la que hace referencia a Millonarios cuando ganó su estrella 16.

Se trata de una adaptación de la canción ‘Monastery’ de Feid, en la que hace referencia al equipo de Alberto Gamero y a jugadores como Andrés Llinás, Macalister Silva y también la estrella 16 que ganó Millonarios en el 2022.

@eduardoluisfut MILLONASTERY. Video Oficial de la Canción de Eduardo Luis a Millonarios. «Millos que tú tienes que nos tiene enviciao». Junto a @Jeipy @N-ON MIX @Dj Raulito Fabregas Con todo cariño para mi gente de Millos. Amo el FPC y me hace feliz poderle dar motivos a la gente para que lo ame más. Gracias por apoyar mis locuras. Sigan @Toxi Radio Digital ♬ original sound – Juancho Millos💙 16⭐️