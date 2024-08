Daviplata se pronunció por mensaje con supuesto regalo de 30.000 pesos a sus clientes

Archivado en: •

Daviplata se convirtió en tendencia durante las últimas horas. Este producto bancario es uno de los más utilizados a nivel nacional, gracias a la facilidad que le brinda a los colombianos de manejar sus fondos desde su teléfono celular.

Este servicio del banco Davivienda sorprendió a todos sus clientes al final de la tarde de este 29 de agosto con un mensaje que indicaba que habían depositado 30.000 pesos como regalo.

Más noticias: Así podrá pagar en DaviPlata utilizando únicamente su voz

Este beneficio fue anunciado por parte de esta entidad a través de su mensajería de correo. De acuerdo a lo explicado por dicho texto, este ‘regalo’ se presentaba por cumplir un reto de compras y pagos a través de PSE con Daviplata.

La verdad detrás del supuesto regalo de 30.000 pesos de Daviplata

Luego de que este mensaje llegó al correo de los afiliados a Daviplata, muchos se emocionaron al enterarse de este aviso. Aun así, la plataforma rápidamente anunció que presentaba dificultades con el servicio.

Esto no permitió a los clientes ingresar a sus cuentas de Daviplata, y horas más tarde, la entidad bancaria se pronunció sobre este asunto.

Más noticias: ¿Cómo puede crear su cuenta en Daviplata? Estos son los requisitos

Con un rápido mensaje de texto, el servicio envió una fe de erratas donde dejaban en claro que se trató de un fallo interno.

«Fe de erratas promoción ‘El reto de compras’: Lo sentimos, la comunicación titulada ‘El reto de compras’ no era para ti. Estaba dirigida a clientes inscritos que cumplían con los requisitos estipulados en los términos y condiciones» decía el mensaje enviado.

De esta manera, Daviplata despejó las dudas, y dejó en claro que esto no se trataba de un regalo para cada uno de sus clientes.

Hubo memes

Esta situación se viralizó rápidamente, algunos entendieron el fallo de Daviplata, otros se quedaron esperando sus 30.000 pesos.

Sin embargo, lo que no faltaron fueron los memes en redes sociales. Aquí le dejamos algunos de ellos.

Ah yo no sé @DaviPlata pero ya me ilusionaron con mis 30k, o me los dan o nos pillamos en la SIC JAJAJAJAJAJA — 𝕍𝕒𝕝 ❤️‍🔥 (@valixxto) August 29, 2024

Yo como daviplata no me dé los 30.000 que me gané pic.twitter.com/3aDsP3aCgK — Juanxxo (@Boss_juanr) August 29, 2024

Yo haciendo planes con los 30k que supuestamente me había ganado en Daviplata… pic.twitter.com/ypaLO7JEX2 — NEVIL (@Nevil_22) August 29, 2024