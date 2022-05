Brian May cuenta cómo lidió con la muerte de Freddie Mercury

Archivado en: •

Bian May reveló en el podcast How Do Yoy Cope? Cómo lidió con la muerte de Freddie Mercury en 1991 y cuál es su álbum favorito de Queen.

May habló sobre su experiencia al componer ‘Made in Heaven’, el último álbum de Queen lanzado en 1995.

Te puede interesar: Brian May estuvo a punto de ser parte ‘Chinese Democracy’ de Guns N’ Roses

“Fue muy extraño. Fue traumatizante en sí mismo. Me pasé horas, días y semanas trabajando en pequeñas partes de las voces de Freddie. Escuchando a Freddie todo el día y toda la noche. Tenía momentos en los que pensaba: ‘Esto es genial… esto suena genial Fre… Oh, no estás aquí‘”, expresó el músico.

Aunque aseguró que fue difícil lidiar con la muerte de Mercury, May sintió un “inmenso orgullo y alegría” al “exprimir las últimas gotas que Freddie les dejó”

«Chiflados»: Brian May habla sobre la postura de Eric Clapton y los antivacunas

Respecto al último álbum, Bian expresó que “todavía le encanta ese álbum”. “Creo que es mi álbum favorito de Queen. Hay cosas ahí que son tan profundas. Hay oro puro ahí”, expresó en el podcast.

Es su álbum favorito, pero se alejó de Queen

A pesar de amar este álbum, después de su lanzamiento May y Roger Taylor, baterista de Queen, decidieron alejarse de la banda.

«Creo que tanto Roger como yo pasamos por una especie de proceso de duelo normal, pero acentuado por el hecho de que tiene que ser público. En cierto modo entramos en la negación. En plan: ‘Sí, bueno, hicimos Queen, pero ahora hacemos otra cosa’” añadió el músico, agregando «no querían hablar de Queen».

«Era una cosa de duelo. Lo compensamos en exceso, se prolongó durante mucho tiempo», puntualizó.

El guitarrista británico también habló sobre temas más personales. Aseguró que es ‘depresivo’ y que solo buscó ayuda profesional cuando tenía 26 o 27 años, después del segundo álbum de Queen.