Depeche Mode lanza película: estos son los países y la fecha oficial de estreno

Tras una de las giras más emotivas de su carrera, Depeche Mode se prepara para llevar su historia a la pantalla grande con el estreno de ‘Depeche Mode: M’, un documental que se exhibirá en más de 2.500 cines a nivel internacional, incluyendo proyecciones especiales en formato IMAX. El lanzamiento mundial está programado para el próximo 28 de octubre, con una venta anticipada de entradas que comenzará el 17 de septiembre en el sitio oficial de la película.

Este largometraje documental documenta de manera íntima y potente los tres conciertos que la banda ofreció en la capital mexicana en 2023, como parte de su aclamado Memento Mori World Tour. Las funciones se llevaron a cabo en el icónico Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, y marcaron uno de los momentos más emotivos del tour.

Le puede interesar: Entrevista: Martin Gore de Depeche Mode en Radioacktiva

La dirección de la película estuvo en manos del reconocido cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra, autor de la galardonada Ya no estoy aquí, quien aportó una mirada profunda y culturalmente sensible al relato visual.

“En esencia, nuestro nuevo film M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente, y Fernando Frías hizo un trabajo hermoso al contar esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y nuestros shows en Ciudad de México”, declaró Dave Gahan, vocalista de la banda, en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter. Necesita saber: [Video] Depeche Mode está de regreso con “Cover Me”

Además de capturar la energía escénica de Martin Gore y Dave Gahan, el documental refleja la devoción de los fans latinoamericanos y el peso emocional de esta gira, la primera tras el fallecimiento en 2022 del tecladista y miembro fundador Andy Fletcher. ‘Depeche Mode: M’ no es solo una película sobre un concierto; es también un homenaje a la resiliencia de la banda y a la conexión humana que han cultivado durante más de 40 años.

El CEO de Trafalgar Releasing, Marc Allenby, también expresó su entusiasmo por el proyecto:

“Estamos orgullosos de continuar nuestra larga colaboración con Sony Music Vision e IMAX para llevar Depeche Mode: M al público mundial en octubre. Esta experiencia cinematográfica es una celebración perfecta de la gira Memento Mori y de la profunda conexión que Depeche Mode tiene con su base de fans en todo el mundo”. Ver también: Así se vivió el concierto de Depeche Mode en Bogotá

La producción del filme estuvo a cargo de Sony Music Vision, en conjunto con Trafalgar Releasing, empresa especializada en llevar experiencias musicales a la pantalla grande. Ambas compañías han trabajado anteriormente en documentales de artistas como BTS, Coldplay y Billie Eilish, consolidando su posición en la distribución global de contenido musical.

La gira Memento Mori recorrió diversos continentes con 112 conciertos durante 2023 y 2024, vendiendo aproximadamente tres millones de entradas, y consolidando a Depeche Mode como una de las bandas más influyentes en la historia del synthpop y la música electrónica.

Para quienes no pudieron presenciar en vivo esta etapa crucial de la banda, el filme representa una oportunidad única de experimentar la intensidad de sus conciertos desde una perspectiva cinematográfica inmersiva, con calidad visual y sonora de primer nivel.