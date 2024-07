40 años del ‘Ride The Lightning’ de Metallica: 5 datos curiosos sobre este histórico álbum

Archivado en: • •

‘Ride The Lightning’ de Metallica es uno de los discos más recordados en la historia del metal. Esta banda ha logrado acumular una gran cantidad de ‘himnos’ para el género, a través de una extensa trayectoria que aun a día de hoy rinde frutos.

En el año 1984, después del gran éxito que había tenido el histórico ‘Kill ‘Em All’ de su debut, Metallica buscaba repetir la formula con un disco que llegaba con un ritmo estridente y una serie de ‘riffs’ listos para llenar el mundo de ‘headbanging’.

El 27 de julio de dicho año, un día como hoy, salió a la luz el ‘Ride The Lightning’, un disco que quedó para la historia del metal y de la banda de San Francisco. Para conmemorar esta gran producción que acumula éxitos como ‘For Whom The Bell Tolls’, o ‘Fade To Black’, aquí les contamos 5 datos curiosos respecto al disco.

5 datos curiosos sobre el ‘Ride The Lightning’ de Metallica

El cambio de guitarrista

Si bien ‘Ride The Lightning’ era apenas el segundo disco de estudio de Metallica, ya mostraba varios cambios respecto al primero. Uno de los más notorios, la salida de Dave Mustaine de la banda. El actual líder de Megadeth salía de Metallica por la puerta de atrás y con gran molestia.

Su reemplazo Kirk Hammett, se encargó de llenar el espacio y completar el disco. Sin embargo, esta producción cuenta con ‘Ride The Lightning’ y ‘The Call Of Ktulu’, dos canciones que en sus créditos tienen el nombre de Mustaine.

«Ride The Lightning» was released 40 years ago #OnThisDay in 1984! What’s your favorite song on the album? pic.twitter.com/kC7WsEAo4q — Metallica (@Metallica) July 27, 2024

Las inspiraciones literarias

Una de las particularidades que posee este disco, es que tiene algunos detalles de inspiración en obras literarias antiguas. Una de ellas es ‘The Stand’ de Stephen King, donde se menciona la acción de «montar un relámpago» o ‘ride the lightning’ en inglés, lo que les pareció gran idea para el título.

Del mismo modo, la canción ‘For Whom The Bell Tolls’ está inspirada en la obra homónima de Ernest Hemingway del año 1940, que trataba sobre una guerra civil en España.

La edición verde de la portada

La portada del ‘Ride The Lightning’ resulta inconfundible para los fanáticos del metal. El color azul oscuro es inolvidable en el segundo disco de estudio de Metallica. Sin embargo, algo curioso es que esta portada tiene una edición en verde con solo 400 copias.

Esto se debió a que el sello discográfico de la banda lanzó copias mal impresas en cuanto a su color.

Tiene la canción que menos le gusta a James Hetfield

Un ‘tracklist’ de apenas 8 canciones lleno de éxitos, esa sería una gran forma de describir el ‘Ride The Lightning’ de Metallica. Sin embargo, en el sexto lugar, se presenta ‘Escape’, una canción de 4 minutos, que es de las más detestadas por sus miembros.

Esta canción fue escrita de último minuto, ya que según cuenta James Hetfield, desde la disquera les pidieron componer un tema más. De hecho, solo ha sido tocada una vez en vivo.

La interpretación de ‘Fade To Black’ que casi acaba en tragedia

‘Fade To Black’ es una de las canciones más recordadas de este disco por parte de los fanáticos. Su éxito es innegable, sin embargo, una de las veces que fue tocada en vivo, casi acaba en tragedia.

El 8 de agosto de 1992 en Montreal, James Hetfield tocaba esta canción, cuando accidentalmente sufrió graves quemaduras por su show de pirotecnia, un grave suceso que según miembros les hizo pensar que podía ser su final como banda.