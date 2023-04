Tommy Thayer, de Kiss, también aprovechó la ‘ganga’ y estuvo en San Andresito de Bogotá

Archivado en: •

El concierto de Kiss en Colombia dejó muy buenas sensaciones en el público y los fanáticos pudieron disfrutar por última vez de la banda. Además de todas las imágenes que dejó la presentación de la banda, se filtró una de las salidas que tuvo un integrante de Kiss en San Andresito.

Se trata de Tommy Thayer, guitarrista de la banda, quien aprovechó para conocer un poco la ciudad y hacer compras en San Andresito. Una de las personas que se lo encontró fue quien compartió el video que se volvió tendencia en redes sociales.

En la grabación, se puede ver al artista en uno de los locales de San Andresito esperando en frente de una tienda de artículos de ropa. El artista estaba rodeado de algunas personas que lo reconocieron, sin embargo, otros no notaron su presencia.

Al ver que algunas personas lo reconocieron, Tommy los saludó y les sonrió mientras esperaba en los locales. El usuario que compartió el video, identificado como Luis Música, aseguró que estaba rodeado de mucha seguridad, iba escoltado y por eso las personas no se pudieron acercar.

Mikkey Dee también estuvo en San Andresito. Desde que la banda llegó para presentarse en Monsters of Rock, el músico recorrió varios lugares de Bogotá, uno de ellos San Andresito de San José, ubicado en el centro de Bogotá.

Quien dio a conocer el hecho fue un fanático de la banda, quien publicó una foto con el baterista, comentó que Mikkey habría estado en San Andresito de San José comprando unos tenis.

