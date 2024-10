¿Qué es ‘The Unforgiven’? Este es el significado y traducción de la histórica canción de Metallica

‘The Unforgiven’ de Metallica es una de las canciones más reconocidas de la música. El papel de los liderados por James Hetfield en el metal es innegable, y este tipo de éxitos son una clara muestra de su legado.

Particularmente, ‘The Unforgiven’ es una de las exploraciones de Metallica en lo que respecta a baladas. Este estilo de canciones no es del agrado total de los fanáticos de la banda, pero, esta ha gozado de gran éxito.

Para poder comprender cierta parte de este reconocimiento, aquí les contamos el significado de esta histórica canción.

El significado de ‘The Unforgiven’ de Metallica

El lanzamiento de ‘The Unforgiven’ se presentó en 1991. Esta canción formó parte del Black Album, o también reconocido como el disco homónimo de Metallica.

Esta canción sorprendió a muchos, ya que se trató de una balada, que aun así, no perdía el poder característico de Metallica, gracias a sus ritmos de guitarra inconfundibles, y la voz de Hetfield.

Sin embargo, algo que cautivó de manera particular a los fanáticos es el hecho de que la banda tiene un sentido profundo en el significado de la letra de esta composición.

‘The Unforgiven’ de Metallica trata de una manera muy clara la vivencia del ser humano durante su vida. De hecho, esta canción trata sobre la forma en que una persona se castiga a si misma por sus experiencias.

En este tema, Metallica expresa a un ser humano que se define como «el imperdonable» siendo esta la traducción de ‘The Unforgiven’.

De hecho, Metallica en esta canción expresa que el protagonista de la canción repasa su vida y nunca destaca en nada de lo que hace.

Luego de esto, se repasa la forma en que la vida de este sujeto llega a su final sin importar todo lo que ha vivido con el paso del tiempo.

Sin embargo, para mayor entendimiento, aquí les tenemos la traducción de esta letra a español.

La letra de ‘The Unforgiven’ en español

Nueva sangre se une a esta tierra

Y, rápidamente, está sometido

A través de una constante y dolorosa desgracia

El joven aprende sus reglas

Con el tiempo, el joven se atrae

Ser el chivo expiatorio hizo mal

Privados de todos sus pensamientos

El joven lucha una y otra vez, es conocido

Oh, se aseguró a si mismo

Que nunca desde este día

Le quitarán su voluntad

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Dedican sus vidas

Para acabar todo de él

Intenta complacerlos a todos

Este hombre está amargado

A lo largo de su vida la misma

Ha luchado constantemente

Esta pelea no puede ganar

Un hombre cansado, al que ya no le importa

El viejo entonces se prepara

Para morir lamentablemente

Ese viejo soy yo, sí

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable, oh, oh

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Me etiquetaste, yo te etiquetaré

Así que te nombro imperdonable

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Me etiquetaste, yo te etiquetaré

Así que te nombro imperdonable

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable