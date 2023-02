Taylor Hawkins cumpliría 51 años y aquí algunas canciones para recordar su enorme legado

Taylor Hawkins sin duda se convirtió de uno de los referentes musicales más grandes de la historia de la música. Tanto su talento, como su recorrido, y la manera como conquistó todo un centenar de escenarios tras la batería de Foo Fighters, hacen que el 17 de febrero el mundo recuerde su legado.

Hawkins falleció a la edad de 50 años justo cuando la agrupación liderada por Dave Grohl visitaba Bogotá para su presentación en el festival estéreo Picnic, una noticia que no solo empañó el ambiente a minutos previos del show de la banda, sino también dejó caras tristes en los fans de Foo Fighters que esperaban uno de los espectáculos más esperados del 2022.

Más de Taylor Hawkins:

Por esta razón, y para recordar el gran legado que dejó Taylor Hawkins en el mundo de la música, aquí algunas canciones para recordar a uno de los bateristas que dejó un recorrido imborrable en el rock and roll.

Foo Fighters – The Pretender

Foo Fighters – Walk

Foo Fighters – Best Of You

Foo Fighters – Learn To Fly

Foo Fighters – Times Like These

Foo Fighters – All My Life