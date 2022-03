Foo Fighters: Bogotá despidió a una nueva leyenda del rock, Taylor Hawkins

Archivado en: • •

Después de dos años por fin volvía el Festival Estéreo Picnic. Más de 1.000 días sin el evento que reúne a los amantes de la música y las experiencias, con una nómina de lujo. A las 9:45 PM Black Pumas, calentaría los motores para disfrutar, a las 11:00 PM, de Foo Fighters.

El festival marchaba perfecto, cada banda o artista se estaba presentando a la hora indicada y los asistentes disfrutaban el regreso de los grandes festivales con Piel Camaleón, Diamante Eléctrico, The Libertines, IDLES y Nile Rodgers sin saber que en unas horas se pasaría de la alegría a la tristeza.

Pasadas las 10:00 PM, Black Pumas no se había subido al escenario y muchos se preguntaban el por qué del retraso. En medio de la desconexión por la falta de señal y el poco internet que había, una mala noticia, que llegaba desde el escenario principal, empezaba a rondar: Foo Fighters no se iba a presentar.

Minutos después, Eric Burton y Adrian Quesada aparecieron en tarima para confirmar la triste noticia: Taylor Hawkins había fallecido. Pero «the show must go on«, así que Black Pumas dedicó los primeros minutos de su presentación al baterista.

El vocalista de la banda de soul pidió un minuto de silencio para Hawkins, momento que quedó en la memoria de los miles de asistentes del Escenario Adidas. El público cerró con un emotivo «te amamos Taylor«, mientras Adrian expresó «descanse en paz Taylor Hawkins, gracias Bogotá».

Al mismo tiempo, la cabina de Radioacktiva en el Picnic se llenaba de fanáticos de Foo Fighters que esperaban alguna noticia en tan duro momento. No había sonrisas, solo tristeza y lágrimas despidiendo al baterista que el pasado 17 de febrero cumplió 50 años.

Recientemente, la banda no se pudo presentar en Paraguay por las condiciones climáticas. FF pidió disculpas y a las afueras del hotel, Taylor fue el único que salió a saludar a sus fanáticos, entre ellos Emma Sofía Peralta, una fanática de 9 años que llevó su batería para que su ídolo la escuchara. Hawkins se acercó y le regaló una fotografía que no se olvidará nunca.

Después de su cancelación, la banda seguía su camino hacia el Picnic. Un día antes de la presentación, Taylor compartió con los fanáticos de Foo Fighters en Colombia. El presidente del club de fans expresó, en medio de la tristeza, que vio a Hawkins previo al festival.

Minutos después, exactamente a las 11:55, las tarimas se sincronizaron para rendirle homenaje a una nueva leyenda del rock. Velas, un emotivo mensaje y la canción ‘My Hero’ se vieron y escucharon en los escenarios del Festival. «Taylor Hawkins por siempre», se podía leer desde lejos.

«No esperábamos cantar ‘My Hero’ de esta forma. Estamos devastados», expresaba Angélica Borda, quien esperó todo el día para ver a su banda favorita.

A varios kilómetros estaba el hotel donde la banda se hospedaba. Aunque la distancia era larga, la tristeza era la misma. Fanáticos empezaban a llegar con velas y flores para homenajear a la leyenda.

El baterista será recordado, por siempre, por su sonrisa en el escenario, por sus ocurrencias, su carisma y su conexión con el público y el talento para hacernos mover la cabeza y sentir el rock n’ roll.

«Él es el mejor baterista del mundo», decía unos días antes su mejor amigo Dave Grohl. ¡Por siempre Taylor Hawkins!