Stephanie Gregory Clifford más conocida como Stormy Daniels, es la mujer y estrella porno que tiene en serios problemas a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos fue acusado por haber sobornado con US$130.000 a Daniels para que no hablara sobre un supuesto encuentro sexual que tuvieron juntos en el 2006.

El magnate se enfrenta ante los tribunales de Nueva York, en donde debe responder por el soborno y el acuerdo para silenciar a la actriz bajo un contrato de confidencialidad ilegal. Pues al parecer, aunque Daniel en un comienzo aceptó el dinero y firmó el documento. en 2016 asegura que Trump nunca firmó, por lo que no era legal.

Cabe señalar que para el momento en que Daniels y Trump, aparentemente, tuvieron el encuentro íntimo, el expresidente ya estaba casado con su actual esposa Melania Trump. Por lo que el encuentro con la estrella porno sería considerado como extramatrimonial.

Adicionalmente, Trump ha sido acusado en otras ocasiones por haber abusado sexualmente de varias mujeres, No obstante, Daniels afirma que las relaciones sexuales entre ellos fueron consensuadas «No dije que no. No soy una víctima» expresó la actriz en entrevista con la cadena CBS News.

¿Trump podría ir a prisión?

Pese a que este caso podría tratarse de un delito menor el cual podría simplemente pagarse con una multa, Trump podría verse en aprietos si los abogados de la contra parte logran evidenciar que este hecho viola la ley electoral.

Esto quiere decir que, para el 2016 Trump estaba en campaña electoral, aún no era el presidente, cuando decidió llevar a cabo el soborno para silenciar a la actriz. Si se determina que el magnate silenció a Daniels para que ella no hablara y así no afectar la imagen del expresidente entre los votantes, entonces Trump podría haber incurrido en un delito mayor y más serio.

¿Quién Stormy Daniels?

Daniels es una estrella porno, estrella en todo el sentido de la palabra, pues no solo fue actriz, sino que también fue directora y guionista del cine para adultos. Su carrera comenzó actuando en el 2000 y en el 2004 ya dirigía sus propias películas pornográficas.

Por su trayectoria en la industria del contenido para adultos, Daniels ganó varios premios de la revista Adult Video News (AVN), entendidos como el galardón más importante del mundo de la pornografía.