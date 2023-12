Revelaron el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2024: está cargadito

Archivado en: •

Ya todo está listo para el Festival Estéreo Picnic 2024. Después del anuncio oficial del cartel y del lugar, ya llegó la organización por días para que se organice y vaya planificando cuándo van a estar los artistas que más le gustan.

Se confirmó que el festival se va a hacer por primera vez en Bogotá en el Parque Simón Bolívar. La organización aseguró que se va a implementar más espacio que el que se usaba en Briceño y también que va a haber la misma cantidad de escenario.

Jueves:

Paramore, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rina Sawayama, Bad Gyal, Zhu, Floating Points, Future Islands, Laura Péres, Maca & Gero, Tonall, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill, Mariscos

Viernes:

Sza, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akrila, Divino Niño, Irepelusa, Marta Fuma, Saikoro, Okraa, Ana María Gramas.

Sábado:

Feid, Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, Who Made Who, The Blessed Madonna, Fruko y sus Tesos, Poolside, Kittin, Peyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie! + El Kalvo, Afro Legends, Lolabúm

¿Cuándo se presenta Blink-182?

Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, The Blazem Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSYA, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty tresh, Verito Asprilla, Ruzto, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Volcán, Caballos de Fuerza.

Esto es lo que se sabe del nuevo lugar

La organización de evento aseguró que va a ser una experiencia “apoteósica”. Esto porque que se realice en el parque Simón Bolívar significa menos tiempo en el desplazamiento.

Además de eso, se tendrá más facilidad para el transporte y los hospedajes que se pueden conseguir más cercanos al festival.

¿Será igual de grande?

La pregunta que muchas personas tenían era sobre el tema del espacio y se confirmó que se va a usar más espacio del que se usaba en Briceño. Es decir, es un parte de tranquilidad para todos los usuarios porque van a poder disfrutar totalmente de un mundo distinto.

También se aclaró que para el Estéreo Picnic se va a tener disponibilidad de espacios que no se había usado en eventos anteriormente. Se tendrá la misma cantidad de tarimas y también calidad de producción.

¿Y el transporte?

Recordemos que como el Estéreo Picnic se realizaba en Briceño, el festival ponía a disponibilidad de los usuarios varias opciones de transporte. Para la tranquilidad de muchos, esto se va a seguir implementando, sin embargo, serán comunicadas después.

Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2024

Tal como se había pronosticado, Blink-182 confirmó su participación en la edición del FEP 2024, luego de tener que cancelar su presentación en el festival de este año. Asimismo, Thirty Seconds To Mars también es una de la bandas que lidera el lineup oficial del Festival Estéreo Picnic 2024.

Aquí la lista con todos los artistas que estarán en el FEP 2024: