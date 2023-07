¿Queens of the Stone Age vendrá a Colombia? Esto respondió su baterista

Archivado en: •

En junio de 2023, Queens of the Stone Age lanzaron su álbum ‘In Times New Roman’, que supone una continuación de ‘Villains’, álbum que lanzaron en 2017. En la composición de este producto, la banda se mostró bastante sincera sobre lo que les estaba pasando en su vida y nos dieron detalles.

En Radioacktiva, hablamos con Jon Theodore, baterista de la banda, sobre el lanzamiento del álbum, nos reveló detalles sobre la composición y también si existe la posibilidad de que vuelvan a Colombia.

¿Estarán en Colombia?

Muchos fanáticos se mueren porque Queens of the Stone Age vuelva a Colombia y Jon no se negó a esta posibilidad, inclusive dijo que sí lo harán. En un principio, el baterista aseguró que le encantaría, pues ha estado en Bogotá y le gusta mucho Colombia.

Dijo que, le encanta cómo se siente la altitud en Bogotá y también lo que transmite el público colombiano.

Aseguró que, la altura sí se siente bastante, pero es algo a lo que él personalmente está acostumbrado por ser baterista.



Además, después le volvimos a preguntar por su visita a Colombia y dijo que en efecto van a venir a nuestro país y esperamos que cumpla con lo que nos dijo.

“Claro que sí, definitivamente vamos a ir, a menos que nos digan que no y nosotros probablemente iremos”, comentó.

Mire también: Queens of the Stone Age invitó a Spider-Man al escenario en medio de su concierto

La inspiración para el nuevo álbum

El baterista aseguró que, escribieron las canciones durante pandemia y en su vida personal también estaban pasando momentos difíciles. Por eso, todo eso se ve reflejado en el álbum.

“Estábamos lidiando con estos temas de destrucción y devastación, reencarnación y creo que todos estos temas se unieron para dejar claro cuál era el camino que íbamos a tomar para las visuales y los sonidos”, dijo.

Además, comentó que en ‘In Times New Roman’ mostraron su faceta más autentica como personas y también como banda.

“’In Times New Roman’ es el sonido más autentico de quiénes somos. Siento que nos unimos de una manera que no lo habíamos hecho antes”, dijo.