El Intro de Dave Grohl en la batería que postulan como el mejor de la historia

Archivado en: •

La versatilidad y gran capacidad de Dave Grohl para cantar y tocar diversos instrumentos como la guitarra y la batería lo han convertido en uno de los músicos más compactos e integrales en la industria del rock n’ roll.

El fundador de los Foo Fighters y baterista en su momento de Nirvana también hizo algunas colaboraciones en su brillante trayectoria musical junto a otras bandas icónicas. Recientemente, uno de sus intros en la batería se volvió tendencia en la red social del momento: Tiktok.

Mira también: Tributo a Taylor Hawkins: Este sería el futuro de los Foo Fighters

Allí, su intro de ‘Song For The Deaf’ de Queens of the Stone Age ha logrado que muchos de sus fans quieran sumarse al reto y emular su técnica de este tema que cumple 20 años de lanzado.

Y es que las redes sociales también han exaltado temas del rock n’ roll que muchas veces creemos no pasan con el peso y reconocimiento que se debería hasta que en esas plataformas logran viralizarse así hayan pasado muchos años. Recordemos la canción de Metallica ‘Master Of Puppets’ volvió a tener un gran auge por cuenta de la serie Stranger Things.

Ahora, en Tiktok este se convierte en uno de los predilectos aficionados a la batería que buscan tocarla de la mejor manera y homenajear a Grohl con una gran interpretación.

Los clips que se han sumado a esta tendencia cuentan con miles de reproducciones e interacciones y allí podemos ver exponentes, desde el más habilidoso, hasta la persona que está haciendo ‘sus primeros pinitos’ en la betería.

Te puede interesar: Metallica: James Hetfield y Kirk Hammett le enseñan a tocar la guitarra como ellos

Recordemos que en Songs Of The Deaf también encontramos éxitos como: No One Knows, Go With The Flow y You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like A Millionaire entre otras.