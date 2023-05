Padre roció agua bendita a hombres que van a buscar “las cariñosas” en centro de Bogotá

En Bogotá, hay algunos sectores de la ciudad que se conocen como ‘zonas de tolerancia’ y en estas, está autorizado el ejercicio del trabajo sexual. Una de ella está ubicada en el barrio Santa Fe, sobre las calles 22 y 19 entre carreras Caracas y carrera 20 y un hecho curioso sucedió con un cura.

Mire también: Polémica por nuevo video sexual en el metro de Medellín

¡Sin pena! Pareja fue grabada protagonizando un acto sexual en plena vía de Cali

Graban a pareja teniendo relaciones sexuales a las afueras de un centro comercial

Por los ciudadanos este lugar es reconocido por la realización de este tipo de actividades y una particular situación se volvió tendencia en redes sociales. En estas calles, algunas mujeres se paran en las puertas de los establecimientos.

Por eso, un cura decidió pasar desde su vehículo y roseó con agua vendida los automóviles que había allí. La fotografía fue compartida y viralizada por un periodista de Reino Unido, quien explicó cómo sucedió todo, pero quien la habría tomado sería un periodista colombiano.

“Un sacerdote hace rondas en el distrito de Santa Fe Bogotá transmitiendo oraciones desde su vehículo y rociando automóviles, llevando a clientes potenciales para las trabajadoras sexuales con agua bendita”, escribió el periodista Richard McColl.

En la fotografía, se ve a un sacerdote rociando agua bendita cerca de unos vehículos y no muy lejos está uno de los carros en los que se transmiten las oraciones del padre. Además, se pueden ver a unas mujeres paradas mientras él echa agua bendita.

A priest does the rounds in #Bogota’s Santa Fe district, broadcasting prayers from his vehicle and dousing cars, carrying potential clients for the sex workers, with holy water. pic.twitter.com/ncEAUmGaZW

— Richard McColl (@CasaAmarilla) May 9, 2023