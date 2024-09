¡No es su Internet! Spotify se cayó y los memes no se hicieron esperar

En la mañana de este 29 de septiembre, cientos de usuarios en redes sociales reportaron fallas en la plataforma de música en streaming Spotify que impiden el acceso a todos sus usuarios. Ante el desespero de saber qué pasaba y como es costumbre, los usuarios pusieron sus quejas en ‘X’ y se volvió tendencia rápidamente.

El pasado 27 de septiembre, los usuarios también reportaron fallas, por lo que no se explican qué está pasando y por qué no se han manifestado desde la aplicación. Con esta son dos días de esta semana que ha presentado fallas Spotify.

→ Le puede interesar: Spotify lanzó IA similar a ChatGPT para crear listas de reproducción; así funciona

Vale resaltar que como cualquier servicio en línea de gran escala, puede experimentar interrupciones en su servicio debido problemas técnicos en los servidores, sobrecarga de tráfico, actualizaciones fallidas o incluso ataques cibernéticos, según señalan diversos expertos.

Las quejas vienen de diferentes personas del mundo, acá los mejores memes:

Me when Spotify is down and I can hear my thoughts again pic.twitter.com/TdauFWGqZU

— ⭑ Jade ⭑ (@jadezii_) September 29, 2024