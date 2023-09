Mick Jagger hizo terrorífica predicción sobre Amy Winehouse; se convirtió en realidad

Archivado en: • •

La muerte de la cantante británica Amy Winehouse sigue siendo un golpe fuerte para la industria musical, teniendo en cuenta que se perdió tempranamente una de las voces más importantes de su generación.

Sin embargo, lastimosamente, varios anticipaban que la intérprete de ‘You Know I’m No Good’ podría terminar mal por una reportada y discutida vida de excesos. Esto no solamente incluye a sus millones de seguidores en el mundo, los cuales mostraba su preocupación constantemente, sino también por parte de sus propios colegas.

Tal es el caso de Mick Jagger, voz y líder de The Rolling Stones, quien hizo una aterradora y premonitoria predicción sobre el desenlace de la artista.

Esto era lo que presentía Mick Jagger sobre el final de Amy Winehouse

La intérprete de ‘Wake Up Alone’ fue una de las invitadas sorpresa a la presentación de The Rolling Stones en el Festival de Wight en 2007. Para ese año, Amy pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera, tras el éxito de su segundo disco ‘Back to Black’ y fue invitada precisamente para tocar con la icónica banda británica.

Fue el mismísimo líder del legendario grupo, Mick Jagger, el encargado de extenderle la ivitación a Winehouse para cantar con él, pues siempre se ha considerado fan de la música de la fallecida artista.

Incluso, en ese mismo año, el artista oriundo de Dartford, en Reino Unido, iba a ser parte de la gira de Amy. No obstante, prefirió bajarse u finalmente no se pudo concretar ese tour con el par de cantantes.

«Habría sido un momento circular para los Stones, ya que ella es como una de esas cantantes clásicas de soul del pasado que nos inspiraron. Tener a una mujer que cante como ella en este tiempo es algo maravilloso», afirmó Jagger sobre la voz y música de Amy Winehouse.

ASí mismo, en conversación con ‘The Sun’. De acuerdo a lo reportado con Far Out Magazine, Jagger habló sobre los excesos que tenía la artista y su miedo a perderla muy joven. Miedo que lastimosamente se convirtió en realidad.

«Amy es una artista brillante que hace música fantástica. Tiene clase. Pero me preocupa que quizás muera si va por ese camino que ha tomado», señaló Jagger para ese momento sobre Winehouse. No obstante, también reconoció que era muy difícil hacer ese cambio y que él también pudo haber terminado así.

«Pero siempre tuve una voz en mi cabeza que me mantenía en puntillas y me decía que me detuviera. Me di cuenta que no quería morir joven», reflexionó Mick Jagger de su propia experiencia con los excesos.

