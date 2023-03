“Me da rabia, pero también risa”: joven que recibió libreta militar con foto de Ronaldo

Archivado en: • •

En redes sociales se volvió viral un video en el que un joven contó la insólita situación que le sucedió cuando recibió la libreta militar. Según denunció el hombre, identificado como David Godoy, el Ejército Nacional le envió el documento, pero con una foto de Cristiano Ronaldo.

“Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez. ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, escribió el joven en su cuenta de Twitter con la imagen en donde se ve el documento con la foto del futbolista portugués.

El tweet generó tanta polémica en redes sociales, que David grabó un video explicando qué fue lo que sucedió y añadiendo que él hizo todo el trámite de forma correcta. Por lo cual, fue un error del Ejército Militar.

“Se entregó todo en regla, tenía tres meses para pagarla. Por fin la pude pagar, casi ayer, porque no es nada barata”, explicó el joven.

Joven recibió libreta militar con foto de Cristiano Ronaldo

La sorpresa llegó cuando David Godoy ingresó a la página oficial del Ejército Nacional y descargó la libreta militar, pues fue allí cuando se dio cuenta que, en vez de poner las fotos que él había enviado con anterioridad, la institución puso una imagen de Ronaldo.

El joven se mostró muy ofuscado por la falta de seriedad en el trámite por parte de los encargados de la oficina de reclutamiento. Incluso, llamó a las oficinas de atención y se quejó varias veces, sin embargo, le dijeron que él sería el culpable por haber subido la foto equivocada.

“Ya se comunicó conmigo el mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, concluyó el joven afectado.