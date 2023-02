Cristiano Ronaldo recibirá millonaria indemnización por demanda de violación en su contra

Archivado en: •

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los deportistas con mayor reconocimiento en el mundo del balompié y no es para menos pues ha hecho una carrera cargada de éxito dándole grandes títulos a cada uno de los clubes de los que ha hecho parte, por lo que para muchos es considerado el mejor futbolista del mundo.

Pero más allá de sus hazañas dentro de la cancha, la carrera del CR7 se ha visto empañada por una serie de escándalos, como el ocurrido en el 2018 cuando el portugués fue acusado de violación por la modelo estadounidense Kathryn Mayorga.

Sin embargo, se conoció dicha demanda que manchó la reputación del futbolista fue desestimada por lo que ahora Cristiano recibirá una millonaria indemnización.

En el fallo, la jueza de distrito, Jennifer Dorsey, acusó a los abogados de Mayorga de “abusos y elusión flagrante del proceso de litigación adecuado” debido a irregularidades en los documentos presentados como evidencia.

Según el portal The Athletic, el abogado de la modelo tendrá que pagarle al futbolista una suma de 334.000 dólares, lo que equivale en pesos colombianos aproximadamente 1.600 millones.

El supuesto caso de abuso sexual habría sucedido en un hotel de Las Vegas en 2009, cuando según la modelo fue violentada por CR7. De acuerdo con Mayorga decidió guardar silencio durante años por un supuesto acuerdo con el futbolista, quien le habría pagado 375 mil dólares para que no dijera nada.

Fue en 2018 que la mujer decidió iniciar el proceso en contra del portugués para anular su supuesto acuerdo, todo esto sin presentar argumentos legales.

En su defensa ante un tribunal de Las Vegas, Ronaldo negó todo tipo de acusación por parte de la estadounidense, quien solicitó una indemnización de 77 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo is about to get paid by Kathryn Mayorga’s lawyer but some people still think he actually did it.

The damage was done in 2018 though when he was robbed off Ballon d’Or and Puskas which still sucks but at least no one can say he paid her off or anything anymore. pic.twitter.com/gUzwvWQj53

— Murtaza (@MurtazaBall) February 15, 2023