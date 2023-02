“Listos para el rock and roll”: Def Leppard confirma que va con toda esta noche en Bogotá

Archivado en: •

En la mañana de este 25 de febrero, los fanáticos de Def Leppard estuvieron a la expectativa tras conocerse que el vocalista Joe Elliott estuvo hospitalizado en una Clínica Marly de Chía. Sin embargo, a las pocas horas se dio un parte de tranquilidad al saber que el artista ya había sido dado de alta.

Según información de fuentes cercanas a la clínica, Elliott habría ingresado al centro hospitalario por una dificultad respiratoria, lo que se conoce como disnea. Al parecer, producto del clima y altura de la ciudad.

Le puede interesar: ¡Atención! Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, ya fue dado de alta

Ante el estado de salud de Joe Elliot, miles de fanáticos empezaron a especular sobre una eventual cancelación por parte de la banda británica al concierto de esta noche, que tendrá lugar en el parque Simón Bolívar junto a Mötley Crüe. Sin embargo, Def Leppard confirmó que su presentación sigue en pie.

A pocas horas del esperado concierto de Def Leppard y Mötley Crüe, la banda británica confirmó en sus redes sociales que llevarán a cabo su espectáculo y que están listos para entregar una buena dosis de rock a sus miles de fanáticos.

“BOGOTÁ: El espectáculo sigue en pie para esta noche en el Parque Simón Bolívar ¡Estamos listos para rock and roll con los fanáticos de Colombia!”, fue el mensaje que compartió la banda británica en su cuenta oficial de Twitter.

Mire también: Tommy Lee y John 5, de Mötley Crüe, fueron vistos en la Zona T de Bogotá

Ahora, miles de personas ya se encuentran haciendo la fila para entrar al Parque Simón Bolívar y disfrutar del primer concierto de rock del año en el país.

Asimismo, vale recordar que el concierto tendrá una participación local por cuenta de la agrupación Kraken, la cual está a cargo de abrir el show a las 7:00 pm. Luego, ira la banda británica Def Leppard a las 8:00 pm y el show culminará con Mötley Crüe, quienes se presentan por primera vez en el país.

BOGOTA – the show is still ON for tonight at Parque Simon Bolivar! We’re ready to rock and roll with the fans in Colombia! 🤘 🔥 pic.twitter.com/KoEXqwGt9r

— Def Leppard (@DefLeppard) February 25, 2023