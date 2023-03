¿Linkin Park podría salir de gira con holograma de Chester Bennington?

Archivado en: •

La pérdida de Chester Bennington es una de las más dolorosas en el rock y aunque pasen los años muchos fanáticos siguen lamentándolo. El artista falleció el 20 de julio del 2017 y dejó un vacío en la industria y los fanáticos.

Mire también: Filtran fragmento de canción inédita que Slash y Chester Bennington tenían planeada

‘Hybrid Theory’: 22 años del álbum debut soñado de Linkin Park

Amy Lee de Evanescence rinde tributo a Linkin Park con poderoso cover

Por eso, con el avance de la tecnología, se ofrece la oportunidad de hacer shows en los que se proyecten hologramas de los artistas. En una entrevista le preguntaron a Mike Shinoda sobre esta posibilidad y el músico se negó rotundamente.

Shinoda no dejó la más mínima esperanza de que esto sucediera y aseguró que no está de acuerdo con este tipo de implementos.

“Son aterradores. Incluso si no estuviéramos hablando de nosotros, si no estuviéramos hablando de Chester, que es un tema muy delicado, y tendríamos nuestros sentimientos sobre cómo representaríamos eso. Para mí, eso es un claro no. No me gusta eso», dijo.

En la entrevista también dijo que, aunque no le guste y no lo haría, le parece que no es algo que tengan contemplado realizar como banda. Aunque se mostró en desacuerdo, habló de ABBA y dijo que entiende la naturaleza de este proyecto.

“Por ejemplo, que están haciendo un espectáculo de hologramas y todavía están vivos. Entonces se llega a tener una opinión al respecto sobre la base de… todos ellos todavía están aquí, y sin embargo quieren hacerlo de esta manera porque quieren transportarte de nuevo a ese momento en el tiempo en que esas canciones eran nuevas y era la época que era”, comentó.

El artista dijo que, aunque él no compraría boletas para estos conciertos, mucha gente lo hace y le parece que está bien.

‘Lost’

A inicios de febrero, Linkin Park anunció que iba a lanzar ‘Lost’ una canción que habían grabado y nunca salió al público. Con esta, quisieron conmemorar que pasaron 20 años de ‘Meteora’, segundo álbum de la banda.

‘Lost’ también es un tributo a Chester y causó todo tipo de reacciones porque se vuelve a escuchar la voz del cantante. Esta canción hará parte de la reedición de ‘Meteora’, la cual llegará a lo largo de este año para celebrar las dos décadas que lleva en el mercado.