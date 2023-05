Archivado en: •

Durante los últimos días, el campeón del mundo Leo Messi ha estado en el ojo del huracán luego de que hiciera un viaje ‘exprés’, en compañía de su familia, a Medio Oriente, en medio de su concentración con el París Saint-Germain.

El viaje, que se habría dado para cumplir compromisos comerciales, ocasionó que Messi fuera sancionado por el club y que los hinchas del equipo francés se molestaran con el futbolista por lo sucedido.

Messi viajó, sin permiso del PSG, justo un día después a derrota en la Ligue 1, del domingo ante el Lorient (1-3), lo cual generó que lo sancionaran con dos semanas sin sueldo.

Al respecto, se empezó a rumorar sobre que el futbolista argentino podría salir del PSG por dicho comportamiento; además, los hinchas del equipo francés también arremetieron en contra de él y hasta le pidieron que renunciara.

Tras la fuerte polémica en contra del futbolista argentino, Leo Messi apareció en sus redes sociales para pedir disculpas públicamente por lo sucedido y expresar que está a la espera de lo que el club decida.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón a mis compañeros, al club”, expresó Leo en el video.

Luego, mencionó que realizó ese viaje porque pensó que ese día lo tendría libre, dado que era lo que venía pasando en los juegos anteriores.

«Pensé que íbamos a tener un día libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía este viaje organizado a Arabia, el cual ya lo había cancelado anteriormente… pero esta vez no pude”, dijo Messi en un video que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Finalmente expresó que: «Estoy a la espera de lo que el club quiera hacer conmigo”.

