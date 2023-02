“El campeón por siempre”, Leo Messi ganó premio The Best a mejor jugador del mundo

Archivado en: •

Leo Messi se sigue consolidando como el mejor en la historia del fútbol y su gran repertorio de premios lo han demostrado. Ahora, a sus trofeos se le suma el de The Best, pues este 27 de febrero, el futbolista recibió el premio al mejor jugador del mundo durante la temporada del 2022, otorgado por la FIFA.

El importante reconocimiento se da después de cinco meses de no haber estado, ni siquiera, en la lista de los nominados al Balón de Oro. Sin embargo, a cambio de esto, Messi logró cumplir su sueño más anhelado y se llevó la Copa Mundo.

Le puede interesar: Leo Messi rompe récord a la foto con más ‘likes’ en Instagram

Durante la gala de premiación, ‘La Pulga’ se llevó aplausos y ovación por parte del público y compañeros tras recibir el anhelado premio. «Es un placer volver a estar acá, entre los 3, con Benzema y con Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo, un honor ser el ganador», dijo Messi.

Asimismo, en medio del discurso de Leo Messi tras ser reconocido como el mejor jugador del mundo, expresó que el premio también se lo debía a su equipo.

«Esto es parte de los jugadores, el grupo, por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, tanto buscar, tanto insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera», agregó

Argentina demostró, una vez más, ser la cuna de los mejores jugadores de fútbol, pues al premio de Leo Messi, se le sumaron tres más que, por supuesto, dejó al país en un nivel superior en cuanto al deporte.

Dibu Martínez se llevó el premio al Mejor Portero, Lionel Scaloni al Mejor Entrenador y, por supuesto, los argentinos, a Mejor Afición.

Mire también: ¡Se destapó! La esposa del Dibu Martínez confesó detalles inéditos de su relación

El encargado de recibir este último premio fue Carlos Pascual, más conocido como Tula, quien viajó a París con su inseparable bombo, un clásico en cada Mundial o torneo que disputa la Selección.

➤ Premio The Best al Mejor Jugador: LIONEL MESSI.

➤ Premio The Best al Mejor Portero: DIBU MARTÍNEZ.

➤ Premio The Best al Mejor Entrenador: Lionel Scaloni.

➤ Premio The Best a la Mejor Afición: LOS ARGENTINOS.

Hicieron el 4 de 4.

LA NOCHE PERFECTA PARA ARGENTINA. pic.twitter.com/XmlhmsWXiW

— Invictos (@InvictosSomos) February 27, 2023