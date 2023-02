¡Le tenemos el video! Apareció fanática que se tomó selfie con Nikki Sixx en el escenario

Archivado en: •

El año comenzó con el mejor concierto de rock en Bogotá, pues este 24 de febrero, Mötley Crüe y Def Leppard pusieron a rockear a más de 50 mil personas en el Parque Simón Bolívar al ritmo de sus éxitos.

Varios fueron los momentos memorables que se vivieron el concierto de ‘The World Tour’, desde mujeres haciendo topples hasta las bellas bailarinas se robaron la atención en el show de la banda estadounidense.

Sin embargo, uno de los más recordados por los fanáticos fue cuando Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, le pidió a una mujer, que se encontraba entre el público, que se subiera al escenario junto a él.

Fue así como la fanática terminó al lado de Sixx, quien recibió un fuerte abrazo de la mujer. Luego, él bromeó con ella diciéndole que le enviara un saludo a su mamá. Finalmente, la fan se convirtió en la envidia de todos al tomarse una selfie con el bajista.

A dos días después del histórico concierto, la fanática que se subió al escenario, junto al bajista de de Mötley Crüe apareció, en redes sociales y compartió el video que logró tomar cuando Nikki Sixx le pidió que sacara su celular para tomarse una foto.

“Graciassssssss por darme el MEJOR momento de mi vida, me diste combustible para vivir feliz 20 vidas y más… Como te dije: TE QUIERO MUCHO”, escribió la mujer que se hace llamar en Twitter como Karen Sixx.

En el video se ve a Nikki Sixx abrazar a la mujer por detrás, mientras esta grita de emoción y felicidad por haber cumplido el sueño de estar al lado de su ídolo del rock.

En la misma cuenta de Twitter, la fanática también compartió la foto del fuerte abrazo que se dio con Nikk a la fanática.

“No hay nada mejor que esto, NADA. Gracias Nikk Sixx, gracias por tu cálido abrazo, TUS BRAZOS SON MI HOGAR”, escribió la fanática.

Thank youuuu @NikkiSixx for giving me the BEST moment of my life, you gave me fuel to live happy 20 lives and more… As I told you: I LOVE YOU SO MUCH #NikkiSixx @MotleyCrue #MötleyCrüe #WORLDTOUR pic.twitter.com/ULUq4FAHYb

— Karen Sixx (@karenyinneth) February 27, 2023