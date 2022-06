¡Majestuoso! Dave Grohl regresó a los escenarios junto a Paul McCartney

Archivado en: • • •

El pasado 25 de marzo el talentoso baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió en el hotel en el que se estaba hospedando en Bogotá, Colombia, horas antes de su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

La dura noticia del fallecimiento del artista de 50 años sorprendió a sus fans y a sus compañeros de banda, especialmente al vocalista Dave Grohl, a quien consideraba su hermano.

Desde la muerte del baterista no se había visto a ningún miembro de la banda sobre un escenario, sin embargo, el legendario Paul McCartney hizo que Dave Grohl volviera a cautivar al mundo con su voz.

En la tarde del 25 de junio, el vocalista y fundador de Foo Fighters apareció en el escenario junto al británico en el marco del festival Glastonbury. Al presentar al cantante, Paul dijo: «Tengo una pequeña sorpresa para ti. Mi amigo y héroe de la costa oeste de Estados Unidos, Dave Grohl».

Here’s how Dave Grohl was introduced onstage by @PaulMcCartney at Glastonbury this evening. pic.twitter.com/1cKrYODuBE — Foo Fighters Archive (@FooArchive) June 25, 2022

Como era de esperarse, los asistentes al concierto enloquecieron de emoción al ver al cantante y no dudaron en demostrarle todo su amor y respeto, algo que también hizo el exbeatle: «Te amo Dave, gracias hombre, todos te amamos. Damas y caballeros una vez más: Dave Grohl».

Además de invitar a Dave Grohl, que interpretó algunos éxitos como ‘I Saw Her Standing There’ y ‘Band On The Run’, McCartney, que cumplió 80 años la semana pasada, cantó junto a Bruce Springsteen, que se unió a él para interpretar ‘I Wanna Be Your Man’.