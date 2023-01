La abuela más sexy del mundo busca novio y las fotos están para postularse ya mismo

Archivado en: •

Gina Stewart es una de las modelos de OnlyFans más seguidas y triunfa en esta plataforma con sus 52 años. La mujer puso a suspirar a muchos de sus seguidores pues en estos momentos está buscando pareja.

La mujer es reconocida por su eterna juventud y en los comentarios siempre le dicen que no le pasan los años. Sin embargo, aseguró que, en todos estos años no ha encontrado el amor verdadero y está buscando pareja.

El diario Daily Star aseguró que la mujer está buscando un hombre romántico, pero es un poco exigente con las personas que deja entrar a su vida porque tiene una hija. A pesar de esto, está dispuesta a encontrar a una persona que la enamore.

La mujer aseguró a Scottish Sun que no está buscando a una persona con muchos requisitos especifico. En estos momentos solo quiere encontrar a alguien con quién pasar sus días.

“Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad, no estoy buscando a nadie en particular, creo que, si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, dijo.

Además, la mujer acaba de sufrir una grave pérdida, pues estaba apegada a un amigo, pero él murió, según afirmó Daily Star.

¿De qué edad?

La mujer está buscando que su pareja sea más joven que ella, pero no se cierra a la posibilidad de salir con alguien de su edad.

“Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, dijo al DailyStar.

