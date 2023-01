Ella es la mujer que mostró sus ‘melones’ en Carnaval de Pasto, modela en OnlyFans

Archivado en: • •

Recientemente se hizo viral un hecho que causó gran indignación entre los asistentes al Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, Nariño, cuando una mujer se levantó el brasier y dejó sus senos al descubierto cuando iba sobre la carroza del artesano Maicol Paz, ante los ojos de todo el público.

Paola Vargas, este es el nombre de la famosa mujer que ha robado pantalla en los medios de comunicación tras convertirse en la protagonista de la celebración al dejar sus atributos al descubierto.

Según se excusó, el bochornoso acto lo había hecho porque estaba bajo los efectos del alcohol, además de la euforia del momento, “los tragos en mi cabeza me hicieron actuar de esta manera”, manifestó.

Todo esto ha generado que al encontrarse inmersa en esta polémica su popularidad se haya visto al alza, pues gracias a estos hechos, ahora está próxima a llegar a los 100mil seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que muchos consideran que no fue el alcohol, sino que lo había hecho a propósito para obtener fama, ya que es creadora de contenido para adultos.

Tras enterarse de esto, muchos comprendieron el porqué de la característica personalidad de la mujer, pues para ella no es un tabú el mostrar sus senos en público.

Sin embargo, recordemos que este desfile de carrozas es un evento familiar, por lo que muchos menores de edad también presenciaron el acto, siendo sancionado por las familias asistentes.

Para certificar que la mujer de la grabación sí era ella, publicó por medio de su Instagram algunas fotos donde la podemos ver luciendo el ajustado traje carnavaero color rojo, por lo que queda en evidencia que si se trata de la misma persona.

El momento de los hechos se llevó a cabo mientras la carroza en que iba la mujer pasó por la Avenida de los Estudiantes, tomó un shot de aguardiente y acto seguido se levantó el brasier a los ojos de los presentes mientras les sonreía.

Aunque la ciudadanía a criticado a los organizadores del evento, el más afectado ha sido Maicol Paz, el dueño de la carroza, quien fue en quien recayó toda la responsabilidad.

“Mi carroza está quedando mal. Me dicen que para ganar no debo estar mostrando, que qué acto tan ridículo, que somos unos groseros, que hacemos quedar mal el arte. En ningún momento tuvimos esa intención porque nosotros nos esforzamos mucho para poder exaltar el arte”, expresó el artesano quien no tenía idea de que esto fuera a suceder.