Modelo de OnlyFans reveló cochino secreto: tuvo más ‘deliciosos’ que baños en 2022

La mujer llamada Aella, quien anteriormente se dedicaba a ser trabajadora sexual, causó gran sorpresa entre sus más de cien mil seguidores de Twitter tras compartir un resumen de todas las actividades que llevó a cabo en 2022.

Allí pudo reflexionar sobre los 12 meses que acaban de pasar, contando entre sus diligencias cuantas veces bebió alcohol, lloró, hizo sus necesidades, salió, fumó, entre otras. Aunque hubo una en especial que generó impacto entre los internautas, pues era extrañamente poca la recurrencia con la que lo hacía, se trataba de la cotidiana actividad de darse un baño.

Aella, quien también es una de las estrellas más taquilleras de OnlyFans con un ingreso mensual de 100mil dólares, contó que en todo el 2022 solo se había bañado 37 veces, creando un inmenso revuelo, pues sus seguidores no lo podían creer.

Incluso, según su análisis, en el año le dedicó el doble de tiempo a tener sexo que a bañarse, con 63 encuentros sexuales en total.

¿Por qué no se baña recurrentemente?

En respuesta a los cuestionamientos de un comentarista sobre su higiene, la joven de 27 años manifestó que procura “no perturbar demasiado el microbioma natural de su piel”, por lo que no tiene mal olor, ya que, según ella, tiene bien equilibrado su ‘microbioma’, que son las bacterias y hongos que viven en nuestros cuerpos.

Incluso mantuvo su posición por medio de un hilo de twitter contando todas las particularidades que tiene en cuenta para no ‘apestar’ y bañarse solo 30 veces al año.

“Pero esto no es perfecto, y diferentes personas tienen diferentes tipos de cuerpos, con diferentes actividades y niveles de sudor. ¡Todavía hago mantenimiento para manejar el mal olor entre duchas!… Tengo cuidado de no usar jabón en mis axilas, porque eso parece aumentar el olor; por lo general, froto con fuerza con un paño húmedo y luego me pongo desodorante, y esto funciona muy bien. También me lavo mi parte íntima con frecuencia”, explicó.

Como era de esperarse, los comentarios en Twitter no tardaron en llegar con opiniones divididas, pues mientras algunos apoyaron a la modelo de contenido para adultos, otros más se mostraron inquietos ante la situación.

“¿A qué le olerá?”, “¿Y así es modelo sexual?”, “¿Y si ya se quedó sin olfato?”, “Sí hueles, simplemente no puedes olerte a ti misma”, “Yo tampoco me ducho a menudo y estoy de acuerdo”, “No pasa nada malo. Siempre y cuando mantengas las manos y el culo limpios”, fueron algunos de los comentarios.

