Joven se hizo pasar como falso abogado y ganó más de 20 casos; no pudo ganar el suyo

Las estafas son lamentablemente un aspecto cada vez más común en la vida diaria en diversas partes del mundo. En el ámbito profesional, nos encontramos con médicos que carecen de títulos legales, educadores impartiendo clases sin la debida graduación, y la carrera de derecho no se queda atrás en este fenómeno. Brian Mwenda Njagi, un hombre de 28 años, es un ejemplo concreto de esta tendencia.

Conocido como el «Mike Ross de la vida real» por los medios, este joven ha sido detenido en Kenia. Su historia es asombrosa, habiendo ganado más de 20 casos legales sin jamás haber cursado estudios en derecho. Cabe destacar que le apodan como “Mike Ross” debido a la similitud de su historia con la del coprotagonista de la serie ‘Suits’, quien hizo exactamente lo mismo que él, pero en la ficción.

En su carrera dentro del ámbito legal, Brian tuvo un récord sobresaliente, representando aproximadamente a 26 clientes ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior de Kenia. Cabe destacar que nunca perdió un caso, un logro considerable considerando su carencia de educación formal en derecho.

Njagi compartía otra característica distintiva con el famoso personaje de la serie «Suits». Tenía una asombrosa habilidad para memorizar y aplicar cientos de leyes con precisión, a pesar de no contar con un título académico en derecho.

No obstante, su fachada se desmoronó cuando intentó obtener un contrato de práctica bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por un abogado. El intento de suplantar la identidad del abogado Brian Mwenda Ntwiga, que tenía un nombre similar, provocó su detención. La Asociación de Abogados de Kenia, The Law Society of Kenya, detectó la solicitud y se comunicó con Ntwiga, quien negó cualquier vínculo con la solicitud debido a su posición en la Oficina del Fiscal General.

Las investigaciones revelaron una manipulación en la cuenta de Ntwiga, lo que generó fuertes sospechas de la participación de Njagi. A raíz de esto, el joven impostor enfrentará cargos por suplantación de identidad.

Aunque su caso aún no ha llegado a juicio, la historia de Njagi ha suscitado un gran interés en la opinión pública keniana. Incluso, algunos medios locales afirman que un adinerado empresario local estaría dispuesto a pagar su fianza, atraído por la misteriosa trama en torno al falso abogado de 28 años. La nación africana sigue en vilo ante este inusual episodio que ha trascendido la línea entre la realidad y la ficción.

