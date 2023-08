Joven llegó a su fiesta de XV dentro de un ataúd y generó polémica en redes: video

Archivado en: • •

La fiesta de XV años es una de las fechas más importantes para cualquier niña que está próxima a convertirse en mujer, pues es una de las celebraciones familiares más importantes en gran parte del mundo. Cabe resaltar que, aunque es una edad que también festejan los hombres, en mayor medida son las mujeres quienes disfrutan de su “presentación” en sociedad.

A la hora de hacer la fiesta hay todo tipo de decoraciones, opciones de comida, lugares, vestidos, colores para los gustos de las diferentes personas. Hay quienes eligen cosas sencillas y poco ostentosas. Sin embargo, así mismo, hay quienes deciden ‘botar la casa por la ventana’.

De igual forma, las temáticas es un punto importante a la hora de planear una fiesta de XV años, pues hay quienes prefieren las temáticas rosas y coloridas como los cuentos de princesas, pero también hay quienes prefieren a los personajes oscuros de las películas, como lo puede llegar a ser Merlina Addams.

Recientemente, se ha hecho viral en la popular plataforma china TikTok el caso de una quinceañera que escogió como temática de su celebración de XV años a ‘Los locos Addams’, por lo que el lugar donde se realizó tenía alusiones a la popular película e incluso, había unas luces tenues, que le daban cierta personalidad al lugar.

Pero lo que más sorprendió a los internautas, fue el hecho de que la joven hizo una entrada única a su fiesta, pues llegó dentro de un ataúd. Sí, aunque la escena parezca difícil de imaginar, ha dejado a más de uno ‘boquiabierto’, pues no se esperaban que algo así fuera posible.

Además, en el popular video, se puede observar a los invitados y familiares de la cumpleañera vestidos completamente de negro, combinando con la temática. Algunos de ellos se caracterizaron como Homero, Morticia y Lucas Addams, personajes de la popular serie de terror que fue un completo éxito en Netflix.

Por su parte, se puede ver a la joven muy contenta en su celebración. Sin embargo, en redes sociales generó opiniones divididas entre los internautas, quienes por un lado, apoyaron la decisión y la catalogaron como “original”. Mientras que, por otro, hubo quienes expresaron que no bromearían con esos temas y menos con un ataúd.

“Ni muerta me pierdo mis 15”, “Protégeme señor con tu espíritu”, “Si a mi velorio no entro así, no quiero nada”, son algunos de los comentarios.

