Joven le declaró su amor a la niña que le gustaba, pero ella pensó que él era gay

La celebración de San Valentín es una de las más populares entre las parejas, dado que suelen festejar el amor durante esta fecha. Sin embargo, quienes no tienen aún pareja escogen este día para hacerle la declaración de amor a la persona que les gusta y así hacerlo más especial.

Sin embargo, una pedida de noviazgo o una declaración de amor no siempre es fácil, pues siempre se corre con el riesgo de que la otra persona no sienta lo mismo o incluso no tenga la intención de formar una relación de pareja. Por eso, ante tal situación el sentimiento de nerviosismo e intriga siempre estará.

Sobre las declaraciones de amor se volvió viral un video, que ya suma más de 37 millones de reproducciones en TikTok, en donde un joven decidió escoger este 14 de febrero como la fecha ideal para pedirle a la mujer que le gusta que sea su novia, sin embargo, la respuesta de ella no fue lo que él esperaba.

La inesperada respuesta de la joven

En el video, que compartió el mismo protagonista de la declaración de amor, se ve al joven llegando un ramo de flores y una cartulina en la que tenía escrita la pregunta: “¿Quieres ser mi novia?”. Esto en la mitad del patio del colegio mientras varios estudiantes estaban mirando la romántica escena.

Cuando él le entrega el ramo y le muestra el cartel, la mujer se muestra muy nerviosa y se empieza a reír tapándose la boca con la mano. Ante esto, los demás estudiantes empezaron a gritar “¡Si, dile que sí!”.

Sin embargo, lejos de hacerle caso a los espectadores, la joven le preguntó “¿Qué no eres gay?” mientras aún seguía riéndose en frente de él. Ante la pregunta de la mujer, el joven solo hizo cara de decepción y en ese momento terminó el video.