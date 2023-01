¡Impresionante! Trozo de carne cruda se mueve como si estuviera respirando

Archivado en: •

La carne es uno de los alimentos más consumidos por el ser humano en todo el mundo, pues esta proteína hace parte de los platos que más preparan las personas pese a que dicho alimento es uno de los más contaminantes.

Por eso, en los últimos años es recurrente escuchar que las personas deciden volverse vegetarianas o veganas, esto con el fin de contribuir al cuidado del planeta y, por supuesto, de los animales.

Sin embargo, es una practica que no se ha podido establecer en la mayoría de las personas, pues difícilmente hay quienes prefieren cambiar un trozo de carne por una verdura o vegetal, por eso, la carne sigue siendo altamente consumido en todo el planeta.

Diferentes son las preparaciones y platos que se pueden llevar a cabo con esta proteína animal, pues desde una sopa hasta un plato con un exclusivo corte hacen parte de las recetas que millones de personas disfrutan a diario.

Asimismo, este alimento no solo es rico en sabor, sino que también es agradable a la vista pues no hay nada mejor que un buen trozo de carne jugosa. Sin embargo, cuando está cruda no es muy apetecible y, menos, si esta se mueve.

Trozo de carne se mueve

Al respecto, en redes sociales empezó a circular un impactante video en el que se ve cómo un trozo de carne se mueve de tal forma que pareciera que tuviera vida y estuviera respirando, pues en el video se ve a la proteína contraerse de forma extraña.

El clip ha causado gran impresión en redes sociales, incluso, algunos internautas han llegado a asegurar que optarían por convertirse en vegetarianos o veganos con tal de no llegar a comerse un trozo de carne con movimiento incluido.

En el video se ve cómo la carne se empieza a mover justo después de que una persona le aplica unas pizcas de sal para adobarla, pues el trozo se empieza a mover de tal manera que da la impresión de que estuviera respirando.

Sin embargo, en el video, que fue compartido en Twitter, dieron la explicación a tal suceso, pues, al parecer, este movimiento es una reacción tras agregar sal a la parte del músculo justo después de cortar el trozo, lo cual, produce una clase de espasmos.

Estas fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas a tan impresionante video: “Bueno, esta foto podría hacerme dejar de comer carne”, “Es una locura me dan ganas de morderlo”, “Esto realmente me asusta”, “tal vez voy a tener una ensalada en su lugar”.