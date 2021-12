Abren primer restaurante de comida rápida con cocineros robots

La cadena de comida rápida israelí BBB, especializada en hamburguesas vegetarianas, se volvió viral en las redes sociales luego de que empezaran a apostar por la tecnología a la hora de cocinar.

En estos restaurantes no hay personas cocinando, sino un robot del tamaño de un horno grande que es capaz de realizar tres hamburguesas de manera simultánea.

Por medio de una aplicación, los comensales eligen la cantidad de proteína o grasa vegetal de su hamburguesa, su tamaño y cocción, para que los robots mezclen varios ingredientes como frijoles, papas, garbanzos, entre otros, para formar una textura “que se asemeja a la carne real”.

Mire También: Hombre que creían muerto regresó a su casa después de su funeral

De acuerdo con Racheli Vizman, directora general de SavorEat, una ‘start-up’ israelí especializada en la producción de alternativas cárnicas, «es la primera vez que una máquina elabora automáticamente una hamburguesa personalizada”.

La hamburguesa realizada por robots se puede encontrar en la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv.

I’m here at Israeli burger joint BBB to try their new plant-based burger by #SavorEat. It will be printed from this machine… pic.twitter.com/BpHyf1Ofc6

— James Spiro (@JamesSpiro) December 28, 2021