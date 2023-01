Archivado en: •

En redes sociales empezó a circular un video que rápidamente se hizo viral en TikTok sobre una de las tantas curiosidades que ocurren en las calles de diferentes partes del mundo, en donde, en su gran mayoría, los protagonistas son los habitantes de calle.

En esta oportunidad, un video que ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones causó la admiración de miles de usuarios que se sorprendieron con el talento de un habitante de calle que se atrevió a dibujar lo que sería un plano de una ‘máquina del tiempo’.

Pues un usuario identificado como Nicorescu.Nogdan compartió en su cuenta de TikTok el video del hombre que se encontraba dibujando el sofisticado plano, que incluía ecuaciones matemáticas y mediciones físicas, en la ventana de un enorme edificio.

“¿Habitante de calle construyendo una máquina del tiempo?”, se lee en el video en el que sale el enorme plano hecho por el hombre.

¿Viene del futuro?

El hombre, quien viste con varias copas de ropa y tiene una apariencia de alguien mayor, aparece en el video parado frente a lo que había hecho mientras tiene una mano en la quijada, por lo que parece que está analizando el plano y las ecuaciones que incorporó.

Lo que más llamó la atención, es que el hombre se apropió de cinco enormes ventanales que estaban ubicados en el primer piso del edifico privado para realizar su ‘obra de arte’ con un simple marcador negro.

Además, lejos de ser un disparate o simples números y líneas, el plano parecía ser muy cuerdo y tener ecuaciones matemáticas reales, pues así lo comentaron algunos usuarios que aseguran tener conocimiento en física y matemáticas.

«Es una ecuación para realizar un salto cuántico, pero se equivocó en un vector, está invertido, si no no regresará a esta dimensión«, «el motor de curvatura ya quedó ahí bien explicado, ahora falta la energía para alimentarlo», «está bien la fórmula, pero no sé de dónde va a sacar 1.5 GigoWatts de potencia», fueron algunas de las reacciones de los usuarios.