Guns N’ Roses es una de las bandas que más fanáticos tiene alrededor del mundo y son uno de los exponentes del rock. Muchas canciones de la agrupación han marcado la vida de los fanáticos por eso es difícil elegir sus mejores temas.

Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial por la mejor y la peor canción de la banda. Esta herramienta se ha vuelto bastante popular en los últimos días y ha causado todo tipo de opiniones.

En primer lugar, la inteligencia artificial aseguró que decidir sobre las mejores y las peores canciones va en los gustos de cada persona, por eso es un tema que puede variar. Sin embargo, hizo una clasificación de los temas.

Inició con las canciones más populares de la banda, dentro de estas mencionó ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘November Rain’, ‘Paradise City’ y ‘Don’t Cry’. Aseguró que estos son considerados los éxitos de la agrupación y lo que más influencia tienen en el rock.

Dentro de las peores canciones mencionó unas de las más polémicas que tiene la banda. Aunque dijo que va en gustos, las letras de ‘My World’ o ‘One in a Million’ fueron muy criticadas por lo que dicen.

“Han sido criticadas por su contenido lírico ofensivo y controvertido. Sin embargo, estas canciones todavía tienen seguidores y pueden ser apreciadas por algunos oyentes”, respondió la inteligencia artificial.

Canciones que nunca han tocado en vivo

Aunque la banda ha realizado varias giras alrededor del mundo, hay en total cuatro canciones que nunca han tocado en vivo. Estas pertenecen en su mayoría al segundo y tercer álbum de la banda.

‘Don’t Dame Me’ (‘Use Your Illusion I’), ‘Get in the Ring’ (‘Use Your Illusion II’), ‘Shotgun Blues’ (‘Use Your Illusion II’) y ‘My World’ (‘Use Your Illusion II’).