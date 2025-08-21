Green Day cancela uno de sus shows en Latam: ¿Qué pasa con el de Colombia?

Green Day, una de las bandas protagonistas de este 2025, reveló la cancelación de uno de sus shows en Brasil a pocas horas de su llegada a Latinoamérica. La banda de Billie Joe Armstrong no podrá tener una de sus fechas en dicho país.

Esta noticia claramente ha decepcionado a los amantes de la banda, quienes esperan su llegada a tierra sudamericana en pocos días.

A continuación les revelamos el anuncio de la banda, y la polémica razón por la que este show se vio en la obligación de suspenderse.

Green Day cancela uno de sus en Brasil

Green Day ha generado gran expectativa en Sudamérica en las últimas semanas. Luego de varios años, la banda volverá a este continente, con un gran show para sus fans.

Los fanáticos de Green Day en Sudamérica se han movilizado de gran manera en la compra de boletas para las fechas que tiene pautadas esta banda para el territorio.

Sin embargo, una de ellas no podrá tener lugar, como lo confirmó la banda a través de sus historias de Instagram.

Según explicó la banda a sus fanáticos, esta cancelación es forzada debido a que pocos días antes del concierto tendrá lugar un partido de fútbol en el Estadio Olímpico Nilton Santos, donde se llevará a cabo este show.

Ante la cercanía de ambos eventos, los promotores explicaron que a pesar de evaluar todas las soluciones posibles para presentar tanto el partido como el show, la mejor opción era cancelar el concierto, por lo que los fans podrán reclamar su respectivo reembolso.

Este hecho claramente ha decepcionado a los fanáticos de Green Day en Brasil, quienes esperaban esta fecha con ansias en Río de Janeiro.

A pesar de esta noticia, Green Day planea realizar con éxito sus otra fecha en Brasil, la cual tendrá lugar el 12 de septiembre en la ciudad de Curitiba.

¿Y el concierto en Colombia?

Esta noticia ha preocupado a los fanáticos en Colombia quienes esperan la llegada de esta banda al país en pocas horas.

La banda comenzará su camino en Sudamérica en Colombia, y este show se celebrará por todo lo alto el próximo 24 de agosto en el escenario de Vive Claro, ante una cita imperdible para los amantes del rock.