“Estoy en hora de descanso”: roban carro mientras cuidador se estaba tomando una siesta

En un país como Colombia es normal ver que en diferentes calles de las ciudades principales estén parqueados infinidad de carros, pues, en ocasiones, los parqueadores públicos no son suficientes y no hay cupos para guardar el vehículo en un lugar seguro.

Es por esto, que desde tiempos inmemorables existen los llamados ‘cuidadores de carros’, personas del común, incluso habitantes de calle, que deciden hacerse cargo de los vehículos que dejan en las calles a cambio de cualquier suma de dinero que le quiera dar el conductor.

Esta alternativa es una de las más usadas por miles de conductores que prefieren dejar el carro en la calle mientras realizan alguna diligencia de forma rápida. Además, también lo hacen con el fin de ahorrarse el dinero que pagan en un parqueadero, pues a los ‘cuidadores informales’ basta con pasarle algunas monedas a cambio.

Sin embargo, esto representa que no hay ninguna garantía si al vehículo le llega a pasar algo, pues si bien estos cuidadores aseguran que no le pasará nada al carro, si llega a suceder, muy seguramente ellos no tendrán cómo responder. Así que es un riesgo que siempre toma quien decide dejar su auto en la calle.

Este fue el caso de un hombre a quien, al parecer, le robaron su vehículo después de haberlo dejado en la calle y bajo la responsabilidad de uno de los cuidadores informales.

Cuidador se durmió y le robaron el carro

El caso de un hombre a quien le robaron su vehículo por haberlo dejado en la calle se hizo viral en redes sociales gracias a un video grabado por la misma víctima en el que le hace el reclamo al hombre encargado de cuidar los carros en la calle por la desaparición de su vehículo.

Lo más curioso del caso es que cuando el hombre le fue a hacer el reclamo al encargado, este lo encontró durmiendo sobre el piso. Por lo cual, el conductor se acercó a despertarlo y contarle lo sucedido.

“Se me robaron el carro”, dijo el conductor mientras el cuidador a penas despertaba de su sueño.

Al despertar, el ‘responsable’ le pregunta que cuál de todos los carros que estaba cuidado le robaron. A lo que el hombre responde: “El que tenía acá parqueado”.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta de apoyo por parte del cuidador, este vuelve a cerrar los ojos y le aconseja que “vaya y ponga la denuncia”.

Ante la respuesta de este hombre, el conductor le reclama que, si luego él no era el encargado de estar cuidando los carros, a lo que el cuidador le dice que “No, mijo. Estoy en hora de descanso”.

El conductor se ríe de lo sucedido expresando que si en hora de descanso no cuida los carros, a lo que el cuidador, muy serio, le responde que no y complementa diciendo que “A parte de eso, yo cuida es allá, no acá”, haciendo referencia a otra calle.