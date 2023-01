Una vez más, TikTok sorprende al mundo con una increíble y surrealista historia: un ladrón se subió a un bus en México y terminó sacando un manual para poder robar. El hecho de no creer fue compartido por Jorge Zac, quien, al parecer, se encontraba en el mismo vehículo que el asaltante.

“Carteras, celulares, mochilas al frente y sin verme a la cara, no quiero perjudicarlos, no más quiero sus cosas”, inicia el ladrón leyendo su guion, “rápido porque si no me enojo, yo soy un asaltante”, continúa.

Ante estas peculiares frases, una mujer decide ponerle freno y sugerirle al hombre que se baje del bus, ensaye las líneas y se suba en otro a robar, esto por la falta de experiencia que tiene en el campo; sin embargo, el ladrón se excusa en decir que es su primera vez.

Adicional, otro pasajero a modo de burla indicó una acción algo singular: “Bájenlo y encuérenlo (desnúdenlo)”; recordemos que, esta es una práctica común cuando cogen a un delincuente hurtando en lugares públicos, adicional de la ‘empelotada’, le dan una golpiza.

Sigue el ladrón la escena con… “Pongan sus cosas en mi mochila”; pero ¡NO TRAE MALETA! Y esto se lo recalca la misma usuaria que lo ha regañado todo el trayecto.

Al final del video, que dura aproximadamente tres minutos, en un momento de desespero, el ladrón hace ‘berrinche’ y se baja triste del vehículo… ¡Le tocará buscar otra profesión

Colgado y robado, así terminó este ladrón en TransMilenio

Hace tiempo, en Twitter, circuló el video de un hombre que intentó robarle el celular a un pasajero de TransMilenio por medio de la ventana del articulado, sin embargo, los usuarios de este sistema, cansados de tantas injusticias, decidieron cogerlo del brazo y acorralarlo.

Mientras el ladrón colgaba del bus, recibía toda clase de puños y patadas, no obstante, también fue víctima de hurto, pues, en el video, se ve cómo alguien le saca el celular del bolsillo… ¡El estafador resultó estafado!