¿Qué es ‘Estranged’? El significado del legendario y recordado éxito de Guns N’ Roses

‘Estranged’ es una de las canciones más brillantes de la carrera de Guns N’ Roses. Esta larga composición sorprendió a los fans de la banda para la época, y a una industria musical que vibraba con los de Axl Rose.

Este éxito fue uno de los más destacados de aquella década de los ’90’s, pero, también acabó por ser un himno legendario e inolvidable para la carrera de Guns N’ Roses.

Más noticias: Estas son las 5 mejores canciones de Guns N’ Roses, según la IA; tienen millones de vistas

Por ello, a continuación les contaremos la historia detrás de esta canción, y el significado de su histórica letra.

El ‘Use Your Illusion’ y una trilogía

A finales de los ’80’s e inicios de los ’90’s, Guns N’ Roses era una de las bandas más brillantes del rock. Esta agrupación había conquistado el mundo con su rebeldía y la estridencia de sus sonidos.

El ‘Appetite for Destruction’ había dejado grandes himnos para la música. Algunos de ellos fueron ‘Sweet Child O’ Mine’ o ‘Paradise City’, pero la banda no se quedó allí.

En 1991, Guns N’ Roses volvió a atacar con uno de los proyectos más ambiciosos de la música, el doble disco de los ‘Use Your Illusion’.

Esta doble producción planteaba una cantidad enorme de éxitos, que a su vez iba acompañada de videos musicales que formaban una trilogía.

Las canciones que la componían eran: ‘Don’t Cry’, ‘November Rain’ y ‘Estranged’. Esta última era destacada por su video, su duración, pero también su calidad musical.

Esta última destacó por su significado, en la que se narra la tristeza del protagonista tras una ruptura, al punto de sentirse ‘enajenado’, como se traduce el título de esta canción.

Más noticias: La famosa canción de Guns N’ Roses que Slash no quería que lanzaran

De hecho, dicha enajenación, o alejamiento de la realidad, responde a la diferencia de las expectativas en el amor, y la dura verdad de este en la sociedad.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra en español.

Letra de ‘Estranged’ de Guns N’ Roses en español

Cuando estás hablando solo

Y no hay nadie en casa, puedes engañarte a ti mismo

Viniste a este mundo solo

Entonces nadie te dijo cómo iba a ser

Entonces ¿Qué te pasará?

Supongo que tendremos que esperar y ver

Viejo de corazón, pero solo tengo veintiocho años

Y soy demasiado joven

Para dejar que el amor me rompa el corazón

Joven de corazón, pero se está haciendo demasiado tarde

Para encontrarnos tan alejados

No sé cómo

Se supone que debes encontrarme

¿Y qué más podrías pedirme?

¿Cómo puedes decir que nunca te necesité?

Cuando te llevaste todo

Dije que me quitaste todo

Joven de corazón y se vuelve tan difícil esperar

Cuando nadie que conozco parece poder ayudarme

Viejo de corazón, pero no debo dudar

Si tengo que encontrar mi propia salida

Sigo hablando conmigo mismo

Y no hay nadie en casa

Entonces nadie nos dijo cómo iba a ser

Entonces ¿Qué nos pasará?

Supongo que tendremos que esperar y ver

Cuando encuentro todas las razones

Tal vez encuentre otra manera

Encuentre otro día

Con todas las estaciones cambiantes de mi vida

Tal vez lo haga bien la próxima vez

Y ahora que te han roto

Que sacaste tu cabeza de las nubes

Estás de vuelta en el suelo

No hablas tan alto

Y no caminas tan orgullosa

No más, ¿y para qué?

Bien, salté al río

Demasiadas veces para llegar a casa

Estoy aquí por mi cuenta

A la deriva solo

Si no se ve

Dale tiempo para leer entre líneas

Porque veo que la tormenta se acerca

Y las olas se ponen tan altas

Parece que todo lo que hemos conocido es aquí

¿Por qué eso tiene que alejarse y morir?

Nunca encontraré a nadie que te reemplace

Supongo que tendré que superarlo

Esta vez, sin ti

Sabía que la tormenta se acercaba

Y todos mis amigos dijeron que estaba drog4d0

Pero todo lo que hemos conocido está aquí

Nunca quise que muriera