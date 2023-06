Archivado en: •

Foo Fighters sigue demostrando que aún tiene mucho por entregar, y sin importar las difíciles situaciones que se han presentado en los últimos tiempos en la banda, la música se ha convertido en el refugio que ahora se desarrolló en un nuevo álbum de estudio.

‘But Here We Are’ es el resultado del gran trabajo que lleva realizando la banda durante un largo tiempo, el trabajo discográfico que entrega Foo Fighters resumido en 10 canciones, algunas que ya habíamos escuchado con anterioridad y otras que son una verdadera sorpresa.

But Here We Are, un nuevo capítulo de Foo Fighters

El último año no ha sido muy fácil para Dave Grohl y compañía, pues la muerte de Taylor Hawkins no solo generó un golpe anímico para la agrupación, sino también generó un resurgimiento en la banda, una manera de convertir en dolor en sonidos y demostrar a sus fans que por más cruda que se presente una situación, siempre habrá un refugio bajo la música.

Podríamos decir que But Here We Are se divide en dos partes: la primera, con las cinco canciones que abren el álbum, Foo Fighters muestra una faceta imponente, con un sonido guitarrudo y cargado; en las cinco pistas restantes la agrupación baja un poco sus revoluciones, pero la intensidad sigue a flote con canciones como “Show Me How”, donde Violet Grohl, hija de Dave, hace parte de ella.

Aquí But Here We Are, el álbum completo de Foo Fighters