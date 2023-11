Policía que hace covers de Guns N’ Roses dejó boquiabierto a todo TikTok con su talento

Archivado en: •

Internet y sobre todo, las redes sociales se convirtieron en el lugar perfecto de las personas para consumir todo tipo de contenido. Así mismo, no ha permitido ser testigos de todo tipo de hechos, históricos, musicales. Además de revelaciones importantes.

A diario, son miles las historias que inundan las plataformas con diferentes contenidos, los cuales alcanzan la viralidad con tan solo unos cuantos minutos, como es el caso de un agente de la Policía Nacional que ha aprovechado su talento musical para regalarle ‘joyas’ a los internautas.

Le puede interesar: Conductor del SITP intentó evitar un robo, pero terminó atropellando a dos policías: video

Recientemente se conoció por medio de la plataforma china TikTok un video que le está dando la vuelta a internet en donde un usuario identificado como @Fleo_Oficial compartió un cover de ‘Sweet Child O Mine’ de Guns N Roses, el cual lo ha llenado de aplausos por parte de los internautas.

El joven, quien además es integrante y hace parte de la Policía Nacional sale en estos clips vestido con su uniforme. De igual forma, es importante resaltar que son varios los covers que el joven, de quien se desconoce su identidad, ha compartido por medio de su cuenta en esta red social.

Mire también: «El que me eche los tombos, le quiebro los vidrios» Colombiana se vuelve viral al anunciar a sus vecinos que haría una fiesta

Entre algunos de sus covers más reconocidos se encuentran: ‘Beat It – Michael Jackson’, ‘Another One Bites The Dust – Queen’, ‘Rolling in The deep – Adele’, ‘We Will rock You – Queen’, entre varios otros.

El joven ha empezado a acumular cientos de seguidores en TikTok, quienes son precisamente los que le piden que haga covers de sus canciones favoritas con su bajo, pues les ha encantado con su talento.

A pesar de que el joven ha arrasado con su habilidad para tocar este instrumento, se desconoce si hace sus toques en su lugar de trabajo o fuera de él, puesto que en todos los videos se ve luciendo el uniforme de la Policía.

Cabe destacar que no es el primer agente de esta Institución, pues anteriormente se había conocido la historia de Will Quinto, quien se hace llamar “Bachatombo” en redes sociales y quien se ha convertido en toda una celebridad en estas plataformas por su habilidad para cantar.

No se pierda: Ni en DC Cómics se atrevieron a tanto; curioso ‘Super Policía’ se viraliza en redes

Reacciones de los internautas