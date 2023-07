Encuentran al doble perfecto de Kurt Cobain y es latinoamericano

Kurt Cobain es uno de los artistas más reconocidos en la industria y su fallecimiento es una de las grandes perdidas que tuvo el grunge. El cantante marcó la vida de varias personas, quienes todavía son adicionados de Nirvana.

Son muchos los seguidores de la banda que siempre demuestran su cariño por el líder de Nirvana. Por eso, cuando apareció una persona muy parecida a él, muchos reaccionaron y dieron sus opiniones.

En TikTok, se compartió un video en el que se ve a un hombre que está parado a las afueras de una tienda. La grabación fue hecha en Cancún y muchas personas iniciaron a destacar la belleza del sujeto.

Muchos aseguraron que era bastante guapo, inclusive, en el video se escucha que le colocaron el siguiente audio: “Y cómo son los indigentes en Cancún. Una lavadita y para mi abuela”.

Aunque el video fue hecho para mostrar la belleza del hombre, varios usuarios se dieron cuenta de su gran parecido a Kurt Cobain. Por eso, la publicación se volvió bastante popular.

El hombre tiene el cabello liso, rubio y largo hasta debajo de las orejas. Tenía barba larga y estaba fumando un cigarrillo, mientras una persona lo grababa desde la distancia.

Los usuarios iniciaron a dejar todo tipo de reacciones la publicación que ya completa más de 10.9 K de comentarios. Dentro de estos, había muchos que hacían alusión a su parecido con el líder de Nirvana. Estos son los mejores.

“Que se cante la de ‘Come As You Are’”, “le hubieras pedido la de ‘Something in the Way’”, “se parece mucho a Kurt”, “cuando no sabes si darle una moneda o pedirle ‘Smells Like Teen Spirit’” y “Kurt eres tú”.